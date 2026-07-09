Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, πριν λίγες ώρες η Μπόνι Τάιλερ άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην Πορτογαλία.