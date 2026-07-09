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Πύργος: Συνελήφθη 28χρονος για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Πύργος: Συνελήφθη 28χρονος για καλλιέργε...

Χθες το πρωί

Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας άνδρας, σε
βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια και κατοχή).


Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, εντόπισαν κοντά στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου έναν ειδικά διαμορφωμένο και αποψιλωμένο χώρο, όπου καλλιεργούνταν -28- δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα (-2,10-) μέτρα.


Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε έξω από το στάδιο ο κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα
ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, καθαρού βάρους (-1,1-) γραμμαρίου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναρκωτικά Σύλληψη
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