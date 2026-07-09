Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας άνδρας, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, σύμφωνα με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης (-3-) ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας άνδρας, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι

εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, σύμφωνα με την οποία του είχε επιβληθεί

ποινή φυλάκισης (-15-) μηνών για απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ανήλικος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή

ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του για το αδίκημα της παραμέλησης

εποπτείας ανηλίκου.



Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά (-3,30-) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.