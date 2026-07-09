Πάτρα: 12χρονος έκλεψε μαζί με άλλους τρεις, ταμειακή με 700 ευρώ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανηλίκου για κλοπή
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της
παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, σε βάρος ενός 12χρονου και της μητέρας του, καθώς και σε βάρος ακόμη τριών αγνώστων συνεργών του.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες τα ξημερώματα, ο ανήλικος μαζί με τους τρεις άγνωστους συνεργούς του, παραβίασαν κατάστημα εστίασης στην Πάτρα και αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των (-700-) ευρώ.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του.
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