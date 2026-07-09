ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Περιστέρι – «Τώρα μιλάμε»

Στο Περιστέρι στρέφεται στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης (9.7.26) το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τον κύκλο των ανοιχτών εκδηλώσεων της πρωτοβουλίας «Τώρα Μιλάμε», επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα νέο πεδίο άμεσης επικοινωνίας με την κοινωνία.

Η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση, μετά την έναρξη του διαλόγου στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, με τον Αλέξη Τσίπρα να απευθύνεται στους πολίτες, αλλά κυρίως να ανοίγει τον διάλογο μαζί τους, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι ανοιχτές συζητήσεις να αποτελέσουν βήμα ανταλλαγής απόψεων για τα προβλήματα της καθημερινότητας, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και τις πολιτικές εξελίξεις, με τους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση και όχι απλώς τη θέση του ακροατή.