Σισμανόγλειο: Συνεχίζεται η εξέταση του 74χρονου για την πυρκαγιά

Σε εξέλιξη είναι η προανακριτική διαδικασία για τα αίτια της πυρκαγιάς στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ συνεχίζεται η εξέταση του 74χρονου που έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διενεργεί την προανάκριση.

Σχετικά με την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο», σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής συνέβησαν τα εξής:

Κατά την καταμέτρηση ασθενών, δεν εντοπίστηκε ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ.

Προσήχθη αρχικά στο Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου μέχρι και αυτή την ώρα δίνει κατάθεση για την υπόθεση.