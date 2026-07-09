«Αγαλμα» στα 50: Η Σαρλίζ Θερόν θάμπωσε το Παρίσι με τα απίστευτα πόδια της

Τα… ατέλειωτα, δίμετρα πόδια της Σαρλίζ Θερόν «σόκαραν» με την τελειότητά τους το κοινό και στη συνέχεια τα διεθνή media.

Η 50χρονη super star παραμένει κορυφαία καλλονή του σύγχρονου Χόλιγουντ και το απέδειξε στη γαλλική πρωτεύουσα ενώ διεξάγεται η couture week. Ποζάροντας με το διάσημο γυναικείο καστ της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής «Οδύσσεια» επιβεβαίωσε πως η φυσική ομορφιά δεν απαιτεί οπωσδήποτε μεγαλοπρεπείς τουαλέτες. Η ηθοποιός υποδύεται στο φιλμ την Καλυψώ και αντίθετα με τις συμπρωταγωνίστριές της (Αν Χάθαγουέι, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια) επέλεξε casual, ανδρόγυνο look. Kαι έκανε τη μεγάλη διαφορά. Το σύνολο Tom Ford by Haider Ackerman περιλάμβανε αναπάντεχα ένα σατέν, πολύ κοντό σορτσάκι σε γαλάζιο που ξεγύμνωσε τα πόδια της. Περπάτησε με λεπτεπίλεπτα, ψηλοτάκουνα πέδιλα και προκάλεσε πραγματικό «χαμό».