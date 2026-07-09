«Αγαλμα» στα 50: Η Σαρλίζ Θερόν θάμπωσε το Παρίσι με τα απίστευτα πόδια της

Με σατέν σορτσάκι επισκίασε τις συμπρωταγωνίστριές της στην «Οδύσσεια» και μάγεψε το συγκεντρωμένο πλήθος
Τα… ατέλειωτα, δίμετρα πόδια της Σαρλίζ Θερόν «σόκαραν» με την τελειότητά τους το κοινό και στη συνέχεια τα διεθνή media.
Η 50χρονη super star παραμένει κορυφαία καλλονή του σύγχρονου Χόλιγουντ και το απέδειξε στη γαλλική πρωτεύουσα ενώ διεξάγεται η couture week. Ποζάροντας με το διάσημο γυναικείο καστ της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής «Οδύσσεια» επιβεβαίωσε πως η φυσική ομορφιά δεν απαιτεί οπωσδήποτε μεγαλοπρεπείς τουαλέτες. Η ηθοποιός υποδύεται στο φιλμ την Καλυψώ και αντίθετα με τις συμπρωταγωνίστριές της (Αν Χάθαγουέι, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια) επέλεξε casual, ανδρόγυνο look. Kαι έκανε τη μεγάλη διαφορά. Το σύνολο Tom Ford by Haider Ackerman περιλάμβανε αναπάντεχα ένα σατέν, πολύ κοντό σορτσάκι σε γαλάζιο που ξεγύμνωσε τα πόδια της. Περπάτησε με λεπτεπίλεπτα, ψηλοτάκουνα πέδιλα και προκάλεσε πραγματικό «χαμό».
Το συγκεντρωμένο πλήθος μπροστά στον Πύργο του Αιφελ ξέσπασε σε επιφωνήματα, οι φωτογράφοι ξεσηκώθηκαν και εκείνη διασκέδασε πολύ με τις αντιδράσεις τους. Στη συνέχεια ο ξένος Τύπος έκανε ξεχωριστά δημοσιεύματα για τη σιλουέτα της ηθοποιού και τους τρόπους που διατηρείται υποδειγματική. Βέβαια η Σαρλίζ έχει ύψος 1.77, υπήρξε μοντέλο και ακόμα τη θυμόμαστε στην τηλεοπτική διαφήμιση του Martini την εποχή που ήταν παντελώς άγνωστη…
Παρά τα γονίδια η ίδια έχει ομολογήσει πως προσέχει το σώμα της καθώς οφείλει να το κρατάει δυνατό και ευλύγιστο για τις αγαπημένες της ταινίες δράσης. Επιμένει λοιπόν στις φυτικές τροφές, κάνει καθημερινά τα αγαπημένα της power yoga και pilates για ενδυνάμωση κορμού σε συνδυασμό με στατικό ποδήλατο για τα πόδια. Εχει μιλήσει επίσης για προπονήσεις με γέφυρες γλουτών, πλάγιες άρσεις ώμων και πιέσεις στήθους με μπάλα γυμναστικής. Πιο πρόσφατα με παρότρυνση της μητέρας της ξεκίνησε και τένις το οποίο πραγματικά απολαμβάνει. Το ωραίο είναι πως τα πόδια της δείχνουν καλλίγραμμα αλλά όχι έντονα γυμνασμένα- άρα natural.
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