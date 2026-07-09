Στις Σέρρες το πρωτάθλημα Νέων * Οι συμμετοχές της Αχαΐας

41ο πρωτάθλημα νέων ανδρών - νέων γυναικών (Κ23)
Ο Δήμος Σερρών και το «Δημοτικό Στάδιο Γεώργιος Τοπτσής» θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου νέων Ανδρών και νέων Γυναικών (Κ23) από κοινού με το πανελλήνιο συνθέτων εφήβων- νεανίδων (Κ20) το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
Στο επίκεντρο του ελληνικού αθλητισμού οι Σέρρες καθώς περισσότεροι από 1000 αθλήτριες και αθλητές από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, το Δήμο Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Είναι το 41ο πρωτάθλημα νέων, που ξεκίνησε το 1977.
Το Δημοτικό Στάδιο Σερρών «Γεώργιος Τοπτσής» βρίσκεται στο επίκεντρο του ελληνικού αθλητισμού, φιλοξενώντας κορυφαίες διοργανώσεις στίβου, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του κλασικού αθλητισμού.
Ανάμεσά τους και οι καλύτεροι Αχαιοί. Συνολικά έχουν δηλωθεί 75 αθλητές από σχεδόν όλα τα σωματεία του Νομού, με θλιβερή εξαίρεση, για μία ακόμα φορά, της Παναχαϊκής.
Αναλυτικά:
ΝΕΕΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 100 M
ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 200 M
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 400 M
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 800 M
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1500 M
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M
Μυρτώ Βαλαχά 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10000 ΒΑΔΗΝ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3000Μ ΦΕ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΝΕΟΙ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 100 M
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 100 M
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1500 M
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1500 M
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10000 ΒΑΔΗΝ
ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000Μ ΦΕ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000Μ ΦΕ
ΛΑΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000Μ ΦΕ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟ
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟ
ΕΦΗΒΟΙ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟ
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