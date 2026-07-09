Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη

«Δεν τον προλάβαμε εκείνον τον καφέ με τα κορίτσια, γαμώτο... Καλό δρόμο (δε σε φοβάμαι, ξέρεις εσύ από δρόμο, από την καλή και την ανάποδη)», έγραψε ο Κώστας Μαρματάκης στο Facebook, σε ένα από τα πρώτα δημόσια αποχαιρετιστήρια μηνύματα για την Πάολα Ρεβενιώτη

Η Πάολα Ρεβενιώτη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, πέθανε, αφήνοντας πίσω της μια πορεία τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, κατά τις οποίες συνέδεσε τον αγώνα για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων με τους ευρύτερους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της μεταπολίτευσης.

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Γεννημένη στον Πειραιά στις 29 Ιουνίου 1958 και μεγαλωμένη στο Κερατσίνι, η Πάολα Ρεβενιώτη βίωσε από πολύ νωρίς τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετώπιζαν τα τρανς άτομα στην Ελλάδα. Όπως η ίδια είχε περιγράψει, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εργάστηκε ως σεξεργάτρια, μια εμπειρία που δεν απέκρυψε ποτέ, αλλά αντίθετα ανέδειξε ως πολιτικό ζήτημα, φωτίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες που οδηγούσαν πολλές τρανς γυναίκες στην εργασία του σεξ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εντάχθηκε στους αγώνες του Απελευθερωτικού Κινήματος Ομοφυλοφίλων Ελλάδας και σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. «Δεν υπήρξα ποτέ δυστυχισμένη τρανς. Ποτέ δεν έκλαψα τη μοίρα μου, έκανα τις επιλογές μου. Πέρασα καλά» είχε αναφέρει η ίδια στο Vice.

Το «Κράξιμο»



Σταθμός στη διαδρομή της υπήρξε η έκδοση του περιοδικού «Κράξιμο», από το 1982 έως το 1993. Το περιοδικό αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα κινήματα της εποχής, συνδυάζοντας πολιτική αρθρογραφία, πολιτισμό, συνεντεύξεις, φωτογραφία και τις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε μια περίοδο που η δημόσια συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου παρέμενε σχεδόν ανύπαρκτη.

Οι διώξεις, οι συλλήψεις και οι δικαστικές περιπέτειες που συνόδευσαν την έκδοση δεν ανέκοψαν τη δράση της. Αντίθετα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικόνας της ως μιας προσωπικότητας που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με τις κοινωνικές και θεσμικές προκαταλήψεις.