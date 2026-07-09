Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη» λέει 6 χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν στις 20 Μαΐου 2020 δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι (καυστικό οξύ) στην είσοδο του εργασιακού της χώρου στην Καλλιθέα. 6 χρόνια μετά προσπαθεί να βάλει σε τάξη τη ζωή της. Δεν επιτρέπει στον εαυτό της να την πάρει από κάτω. Συνεχίζει να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και φροντίζει να κάνει πράγματα που την ικανοποιούν.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, έκανε Q&A στο προφίλ της στο Instagram απατώντας σε διάφορες ερωτήσεις. Μια από αυτές, ήταν πώς βιοπορίζεται. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε: «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητας μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη».

Η γυναίκα, που έγινε σύμβολο της δύναμης και της θέλησης για ζωή, κάνει αξιοθαύμαστα βήματα, αφού μετά τις απαιτητικές, χρονοβόρες και ψυχοφθόρες επεμβάσεις, πλέον χαμογελάει ξανά έχοντας ως προτεραιότητα τον εαυτό της και την ψυχική της ηρεμία.