Βalenciaga Couture: Επιτέλους είδαμε το «εκτόπισμα» του Pierpaolo Piccioli που αγαπήσαμε!

Ψήφισε clean όγκους, «έξω» από το συμβατικό πλαίσιο του σώματος.

Στο προαύλιο του Cité Universitaire, στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού παρουσιάστηκε η πρώτη couture συλλογή Balenciaga δια χειρός Pierpaolo Piccioli. Και αυτή τη φορά ο αγαπημένος μας Ιταλός designer από τη Ρώμη ξεδίπλωσε τη μαεστρία του και την κλίση του στην υψηλή ραπτική με ξεκάθαρη γλώσσα. Επανήλθε στα looks με εκτόπισμα – που είχαμε χειροκροτήσει στην προηγούμενη θητεία του στον Valentino. Απέδειξε πως το DNA του ταιριάζει στη ματιά του κατεξοχήν couturier στην ιστορία της μόδας, Cristóbal Balenciaga.

Σε αντίθεση με τον λεπτομερή, παραστατικό 3D διάκοσμο που στολίζει τα ρούχα σε Dior και Chanel, επιλέγει την «δομική» προσέγγιση της σιλουέτας. Το σχήμα είναι που βασιλεύει στη δουλειά του. Για εκείνον αυτό σημαίνει άλλωστε μοντερνισμό στο fashion τοπίο.