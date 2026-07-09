Βalenciaga Couture: Επιτέλους είδαμε το «εκτόπισμα» του Pierpaolo Piccioli που αγαπήσαμε!

Μοναδικά σχήματα, μονοχρωμίες και φτερά, όχι μπερδεμένα αλλά δομικά και «ξεκάθαρα»
Ψήφισε clean όγκους, «έξω» από το συμβατικό πλαίσιο του σώματος.
Στο προαύλιο του Cité Universitaire, στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού παρουσιάστηκε η πρώτη couture συλλογή Balenciaga δια χειρός Pierpaolo Piccioli. Και αυτή τη φορά ο αγαπημένος μας Ιταλός designer από τη Ρώμη ξεδίπλωσε τη μαεστρία του και την κλίση του στην υψηλή ραπτική με ξεκάθαρη γλώσσα. Επανήλθε στα looks με εκτόπισμα – που είχαμε χειροκροτήσει στην προηγούμενη θητεία του στον Valentino. Απέδειξε πως το DNA του ταιριάζει στη ματιά του κατεξοχήν couturier στην ιστορία της μόδας, Cristóbal Balenciaga.
Σε αντίθεση με τον λεπτομερή, παραστατικό 3D διάκοσμο που στολίζει τα ρούχα σε Dior και Chanel, επιλέγει την «δομική» προσέγγιση της σιλουέτας. Το σχήμα είναι που βασιλεύει στη δουλειά του. Για εκείνον αυτό σημαίνει άλλωστε μοντερνισμό στο fashion τοπίο.
Οι υπέροχες μονοχρωμίες – μόνες τους και σε αναπάντεχους συνδυασμούς, τα ψηλά δερμάτινα γάντια, τα φτερά σε διαφορετικές υφές και τεχνοτροπίες, τα καταπληκτικά βραχιόλια μπράτσου από κρύσταλλα αλλά και τα balloon και οι «ουρές» αναδείχθηκαν εδώ με μεγαλειώδη τρόπο. Πολυφωτογραφημένες ήδη η Τζίτζι Χαντίντ με «περικεφαλαία» από μαύρα φτερά αλλά και η νύφη με oversized λιτό κιμονό και μπεζ πέδιλα με φτερά. Ακόμα και η διάσημη city bag έγινε αστραφτερή ως διαχρονικό έμβλημα του οίκου.
Ντέμι Μουρ, Λίλι Κόλινς, Ναόμι Γουότς, Τεγιάνα Τέιλορ, Σύνθια Ερίβο και βέβαια Αννα Γουίντουρ ήταν εκεί. Ο Piccioli υποκλίθηκε όπως πάντα περιστοιχισμένος από τους τεχνίτες του και φορούσαν όλοι τις λευκές ρόμπες εργασίας.
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