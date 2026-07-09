Κλέαρχος Μαρουσάκης: Από τις βροχές στα 40άρια - Έρχεται θερμό Σαββατοκύριακο

Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά και το Σαββατοκύριακο φέρνει συνθήκες έντονης καλοκαιρινής ζέστης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα ψυχρό μέτωπο από την κεντρική Ευρώπη επηρεάζει προσωρινά τη χώρα, προκαλώντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η μεταβολή, όμως, θα έχει σύντομη διάρκεια, καθώς από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκαν βροχοπτώσεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες και τμήματα της Εύβοιας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τις απογευματινές ώρες η αστάθεια θα επεκταθεί και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Έρχεται θερμό Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά και να κορυφώνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για ακραίο επεισόδιο καύσωνα.

Σήμερα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 34 βαθμών στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα δυτικά και νότια θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τους 37 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών αργά το απόγευμα κυρίως γύρω από τον Κιθαιρώνα και τον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ από την Παρασκευή η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος έως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και μπόρες, όμως από το απόγευμα θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς.

Παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Τα μελτέμια θα προσφέρουν δροσιά σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, όμως θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι περίπου τις 20 Ιουλίου η χώρα θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ζέστης, χωρίς να διαφαίνεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα.