«Πειραγμένος» μετρητής σε μονοκατοικία στον Εύοσμο - Συνελήφθη ο 36χρονος ένοικος

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.
Παρέμβαση στον μετρητή ρεύματος της μονοκατοικίας, όπου διαμένει, φέρεται να είχε κάνει 36χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλωμένη ηλεκτρική ενέργεια.
Κατόπιν ελέγχου τεχνικών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθη χθες το πρωί ο 36χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.
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