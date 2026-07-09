«Πειραγμένος» μετρητής σε μονοκατοικία στον Εύοσμο - Συνελήφθη ο 36χρονος ένοικος

Παρέμβαση στον μετρητή ρεύματος της μονοκατοικίας, όπου διαμένει, φέρεται να είχε κάνει 36χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλωμένη ηλεκτρική ενέργεια.

Κατόπιν ελέγχου τεχνικών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθη χθες το πρωί ο 36χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.