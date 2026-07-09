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«Πειραγμένος» μετρητής σε μονοκατοικία στον Εύοσμο - Συνελήφθη ο 36χρονος ένοικος

φωτό αρχείου amna.gr

φωτό αρχείου amna.gr

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

Παρέμβαση στον μετρητή ρεύματος της μονοκατοικίας, όπου διαμένει, φέρεται να είχε κάνει 36χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλωμένη ηλεκτρική ενέργεια.

Κατόπιν ελέγχου τεχνικών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθη χθες το πρωί ο 36χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

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#tags Ρευματοκλοπή Θεσσαλονικη
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