Βάγια Νέστορα: Με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Στην κηδεία θα παραβρεθεί και η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της. Η ίδια είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή.

Μετά από επιθυμία της θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη για να παραστεί στην τελετή.

Η ταφή της Βάγιας Νέστορα θα γίνει στο νεκροταφείο του Αγ. Γεωργίου Κοζάνης.

Η οικογένεια της εκλιπούσης έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».