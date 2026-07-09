Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι το δικαιούνται

Νέο voucher βρίσκεται στα σκαριά που θα δώσει τη δυνατότητα σε δικαιούχους να προχωρήσουν στην αγορά smartphone.

Στόχος η δραστική μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ψηφιακές συναλλαγές και εφαρμογές του Δημοσίου.

Το ποσό της επιδότησης θα αγγίζει τα 70 ευρώ ανά συσκευή και η έκπτωση θα είναι άμεσα στο ταμείο καθώς το ποσό του voucher θα αφαιρείται κατευθείαν (απευθείας αφαίρεση) κατά τη στιγμή της αγοράς.

Η επιδότηση αφορά smartphone συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας και προσβασιμότητας. Η διάθεση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των επίσημων παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κύριοι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας έγινε με γνώμονα την ανάγκη τους για τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, οι οποίες ενσωματώνουν εξειδικευμένα εργαλεία προσβασιμότητας.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, ολόκληρος ο μηχανισμός του προγράμματος θα «τρέξει» ψηφιακά:

Δηλαδή, η επιβεβαίωση των στοιχείων και της επιλεξιμότητας των αιτούντων θα γίνεται αυτόματα μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών μητρώων του Δημοσίου. Μάλιστα, με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων εκμηδενίζονται οι καθυστερήσεις, οι ουρές και η ανάγκη προσκόμισης έγχαρτων δικαιολογητικών.