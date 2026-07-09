Αγορά ακινήτων: Ισχυρή δυναμική για επαγγελματικούς χώρους και οικόπεδα

Η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή κινητικότητα, με τις επενδύσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα να διατηρείται έντονη.

Παρά το αυξημένο κόστος κατασκευής, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, τόσο τα επαγγελματικά ακίνητα όσο και τα οικόπεδασυνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα του κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Οι δύο έρευνες που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τις βασικές τάσεις της αγοράς, δίνοντας εικόνα για τις τιμές, τις επενδύσεις, την οικοδομική δραστηριότητα, τις αποδόσεις και τις προοπτικές του real estate το επόμενο διάστημα.

Επαγγελματικά ακίνητα: Η αγορά διατηρεί τη δυναμική της

Η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος, έπειτα από μια μακρά περίοδο ανάκαμψης που οδήγησε στην κάλυψη των απωλειών της προηγούμενης κρίσης. Οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών συνεχίζουν να αυξάνονται, με στήριξη από την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στα ακίνητα και τη σταθερή ζήτηση για σύγχρονους χώρους εργασίας και εμπορίου.

Όπως προκύπτει από οικονομική ανάλυση της Alpha Bank, η ανάπτυξη της αγοράς δεν είναι ενιαία, αλλά διαφοροποιείται ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η Αθήνα καταγράφει ταχύτερη άνοδο τιμών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα εμφανίζουν ισχυρότερη μακροχρόνια πορεία από τα γραφεία.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη συμβολή του τουρισμού στη ζήτηση για εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, η οικοδομική δραστηριότητα ανακάμπτει σταδιακά, μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης δεκαετίας. Οι επενδύσεις στρέφονται σε επαγγελματικές αποθήκες, τουριστικά ακίνητα, αλλά και σε νέες κατηγορίες, όπως τα data centers, οι φοιτητικές κατοικίες και οι τουριστικές μισθώσεις.

Παράγοντες όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, η ποιότητα κατασκευής και η πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επενδυτικές επιλογές των επόμενων ετών.

Άνοδος τιμών σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δείκτες τιμών για γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν το 2025 κατά 5,1% και 4,8% αντίστοιχα. Η θετική εικόνα διατηρήθηκε και στα δύο εξάμηνα του έτους.

Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς δεν κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές. Στην Αθήνα, οι ρυθμοί αύξησης των τιμών είναι υψηλότεροι τόσο στα γραφεία όσο και στα καταστήματα, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην Αττική, όπου λειτουργεί περίπου το 39% των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας. Αυτό ενισχύει τη ζήτηση για μοντέρνους και λειτουργικούς επαγγελματικούς χώρους.

Ο δείκτης τιμών γραφείων αυξάνεται συνεχώς από το 2016 και το 2025 ξεπέρασε οριακά, κατά 0,1%, το ιστορικό υψηλό του 2010. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από την Αθήνα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7% το 2025 και διαμορφώθηκαν περίπου 15% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2010.

Στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η αύξηση ήταν πιο ήπια, στο 4,2% και 2,5% αντίστοιχα, με τις τιμές να παραμένουν περίπου 13,5%χαμηλότερα σε σχέση με το 2010.

Στα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, η ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζεται ισχυρότερη σε σύγκριση με τα γραφεία. Αυτό φαίνεται να συνδέεται με τη βελτίωση της κατανάλωσης και τη δυναμική του τουρισμού, που στηρίζουν τη ζήτηση για εμπορικούς χώρους σε κεντρικά σημεία και αγορές υψηλής επισκεψιμότητας.

Ο δείκτης τιμών καταστημάτων το 2025 ήταν 10,7% υψηλότερος από το επίπεδο του 2010. Στην Αθήνα η αύξηση έφτασε το 17,7%, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,3% και 0,8%αντίστοιχα.

Οικοδομική δραστηριότητα και νέα έργα

Η οικοδομική δραστηριότητα στα επαγγελματικά ακίνητα κινείται ανοδικά την τελευταία πενταετία, τόσο ως προς τον αριθμό των νέων αδειών όσο και ως προς τον όγκο των έργων. Εκτός από τα γραφεία και τα εμπορικά καταστήματα, σημαντική άνοδος καταγράφεται και στα βιομηχανικά ακίνητα.

Οι νέες οικοδομικές άδειες για γραφεία ήταν σχεδόν τριπλάσιες το 2025 σε σχέση με το 2019, ενώ μέσα στο 2025 αυξήθηκαν κατά 38%. Παρ’ όλα αυτά, σε όρους όγκου σημειώθηκε μείωση, στοιχείο που δείχνει ότι οι νέες άδειες αφορούσαν μικρότερης κλίμακας έργα σε σύγκριση με το 2024.

Στη θετική πορεία της αγοράς γραφείων φαίνεται να συμβάλλει και η σταδιακή υποχώρηση της τηλεργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων που δούλευαν εξ αποστάσεως αυξήθηκε από 5,2% το 2019 σε 14,8% το 2021, όμως το 2025 είχε μειωθεί στο 6,8%, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι επέστρεψαν στους φυσικούς χώρους εργασίας.

Στα εμπορικά καταστήματα, οι νέες οικοδομικές άδειες μειώθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά ανέκαμψαν την επόμενη χρονιά, ξεπερνώντας τις 700. Την τελευταία διετία επανήλθαν σταδιακά σε αυτά τα επίπεδα, με την ετήσια αύξηση το 2025 να φτάνει το 10%, ενώ σε όρους όγκου η άνοδος ανήλθε στο 41%.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες, ξεχωρίζουν τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς ο όγκος των νέων οικοδομικών αδειών το 2025 σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Παράλληλα, στον ξενοδοχειακό κλάδο η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σταθερά ισχυρή, συγκριτικά με την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Προσδοκίες, αβεβαιότητες και επενδυτικό ενδιαφέρον

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026, η ανάπτυξη στα επαγγελματικά ακίνητα ενισχύθηκε περαιτέρω. Οι νέες οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν συνολικά κατά 25% σε αριθμό και κατά 84% σε όγκο, με ιδιαίτερη άνοδο στα εμπορικά καταστήματα, τα εκπαιδευτικά κτίρια και τα ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Στα γραφεία, οι νέες άδειες μειώθηκαν σε αριθμό, αλλά αυξήθηκαν σε όγκο, στοιχείο που δείχνει διαφοροποίηση στο είδος των έργων που προωθούνται. Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα οικοδομικά έργα, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινείται ανοδικά από το 2019 και επιταχύνθηκε τους πρώτους πέντε μήνες του 2026.

Για τα γραφεία και τα καταστήματα, η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι προσδοκίες των συμμετεχόντων για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν ουδέτερες. Αντίθετα, θετικότερη εικόνα εμφανίζουν οι επαγγελματικές αποθήκες υψηλών προδιαγραφών και τα ξενοδοχεία.

Στις βασικές πηγές αβεβαιότητας περιλαμβάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο κόστος κατασκευής και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Η πίεση αυτή αποτυπώνεται και στις προσδοκίες για την πορεία των τιμών στα οικοδομικά έργα το επόμενο τρίμηνο.

Η Έρευνα Επαγγελματικών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος για το β’ εξάμηνο του 2025 δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με έμφαση στις αποθήκες, τους βιομηχανικούς χώρους και τα ξενοδοχεία. Τα γραφεία και τα καταστήματα εξακολουθούν επίσης να κατέχουν σημαντική θέση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, με μερίδια 17% και 9% αντίστοιχα.

Οι μέσες εκτιμώμενες αποδόσεις των γραφείων στην κεντρική επιχειρηματική ζώνη της Αθήνας κυμάνθηκαν το 2025 μεταξύ 6% και 6,8%, ενώ τα ποσοστά κενών χώρων στις ίδιες περιοχές διαμορφώθηκαν από 5% έως 9%.

Οι αποδόσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η ανακαίνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στα καταστήματα που βρίσκονται στους βασικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις επαγγελματικές αποθήκες, οι αποδόσεις έχουν μειωθεί την τελευταία πενταετία, από 9,4% κατά μέσο όρο το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σε 8% το 2025. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα γραφεία και τα καταστήματα.

Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης η αξιοποίηση πρώην βιομηχανικών περιοχών, τα έργα αστικής ανάπλασης και οι εξειδικευμένες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων που μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.

Οικόπεδα στην Αττική: Συνεχίζεται η άνοδος, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς

Σύμφωνα με το GEOAXIS Παρατηρητήριο Οικοπέδων στην Αττική για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η αγορά οικοπέδων διατηρεί θετική πορεία και φέτος. Και στις πέντε περιοχές που εξετάζονται καταγράφεται, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αύξηση των πιθανών τιμών πώλησης.

Η μέση άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,21% σε σχέση με το 2025 και στο 10,05% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς γης. Ωστόσο, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο ρυθμός αύξησης εμφανίζεται πιο αργός, κάτι που δείχνει ότι η αγορά ενδέχεται να πλησιάζει την κορύφωση του ανοδικού κύκλου.

Σε βάθος δεκαετίας, οι αξίες των οικοπέδων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, με μέση αύξηση 48,08%. Η έρευνα εκτιμά ότι η άνοδος θα συνεχιστεί και τους επόμενους δώδεκα μήνες, αλλά με μικρότερη ένταση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις δημιουργίας «φούσκας», καθώς η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για νεόδμητες κατοικίες εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για γη και, κατ’ επέκταση, την οικοδομική δραστηριότητα.

Στους παράγοντες που θα επηρεάσουν την αγορά το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται η αύξηση του κόστους κατασκευής, που σύμφωνα με την έρευνα προσεγγίζει το 10% τους τελευταίους μήνες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ο πιθανός επαναπροσδιορισμός των ποσοστών αντιπαροχής και ο χρόνος ανάκαμψης των αξιών οικοπέδων στα Βόρεια Προάστια.

Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι ο περιορισμός των ευεργετημάτων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού δεν λειτουργεί υπέρ των εργολάβων και των τελικών χρηστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη GEOAXIS, συμβάλλει στην αποκατάσταση μεγαλύτερης ισορροπίας στην αλυσίδα της οικοδομικής δραστηριότητας.

Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι τιμές οικοπέδων

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι διάμεσες ζητούμενες τιμές πώλησης οικοπέδων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,21% στις πέντε αγορές που παρακολουθεί η έρευνα.

Η μεγαλύτερη αύξηση, 5,07%, καταγράφηκε στο Παλαιό Φάληρο, όπου η διάμεση πιθανή τιμή πώλησης έφτασε τα 1.703 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 1.621 ευρώ έναν χρόνο πριν.

Στους Αμπελοκήπους, τα οικόπεδα με συντελεστή δόμησης 3,6 σημείωσαν αύξηση 4,68%, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 2.727 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 2.605 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στον Χολαργό, η αύξηση έφτασε το 4,17%, με τις διάμεσες τιμές στα 1.350 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στο Μαρούσι οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 3,96%, στα 972 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στο Περιστέρι, η αύξηση ήταν 3,21%, με τη διάμεση τιμή να ανέρχεται στα 998 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν το πεδίο αναφοράς της έρευνας.

Η GEOAXIS διευκρινίζει ότι οι τιμές αφορούν απολύτως τυπικά οικόπεδα και αποτελούν διάμεσες αξίες. Οικόπεδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως προνομιακή θέση, μεγάλη προβολή, θέα ή ειδικές πολεοδομικές δυνατότητες, μπορεί να εμφανίζουν αξίες έως και 25% υψηλότερες.

Όσον αφορά τις επιφάνειες των οικοπέδων που διατίθενται προς πώληση, οι μικρότερες διάμεσες επιφάνειες εντοπίζονται στους Αμπελοκήπους με 213 τ.μ. και στο Περιστέρι με 217 τ.μ. Μεγαλύτερα οικόπεδα καταγράφονται στο Παλαιό Φάληρο με 465 τ.μ., στο Μαρούσι με 462 τ.μ. και στον Χολαργό με 280 τ.μ.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι τα αδόμητα οικόπεδα επιφάνειας ενός στρέμματος και άνω είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται από παλαιές κατοικίες ή άλλες κατασκευές.

Τι δείχνουν οι δύο έρευνες για την αγορά

Σε βάθος δεκαετίας, οι αξίες των οικοπέδων έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 48,08%, ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν παγώσει αρκετές συμφωνίες αντιπαροχής που είχαν ήδη προχωρήσει.

Η αγορά αναμένει επίσης πιθανή συμπίεση έως 5% στα μελλοντικά ποσοστά αντιπαροχής, εφόσον δεν επανέλθει το σύστημα των «bonus».

Συνολικά, οι δύο έρευνες δείχνουν ότι η ελληνική αγορά ακινήτωνπαραμένει ανθεκτική και επενδυτικά ενεργή, παρά το πιο σύνθετο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η σταθερή ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους, η συνεχιζόμενη άνοδος των αξιών γης και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας επιβεβαιώνουν ότι το real estate εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, το υψηλό κόστος κατασκευής, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να καθορίσουν τις ισορροπίες της αγοράς τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας τόσο τις επενδυτικές αποφάσεις όσο και τον ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου.

πηγή imerisia.gr