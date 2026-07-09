Βάσια Παναγοπούλου: Όσο περισσότερες σειρές γίνονται τόσο καλύτερο είναι αυτό για τον τηλεθεατή

«Η ξένη τηλεόραση και οι πλατφόρμες έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα μας με σειρές που δεν προέρχονται από την πατρίδα μας.

Το να γίνονται σειρές μάς δίνει το δικαίωμα της επιλογής και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι», δήλωσε η Βάσια Παναγοπούλου σε νέα της συνέντευξη.

Τόσο στο νέο σίριαλ του Ανδρέα Γεωργίου, στο οποίο και θα συμμετέχει στον ΣΚΑΪ την ερχόμενη σεζόν, όσο και στην εικόνα της μυθοπλασίας σήμερα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Βάσια Παναγοπούλου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάσιας Παναγοπούλου:

Από τις πρώτες σκηνές θεωρείτε ότι η σειρά θα ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν;

Είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Και το λέω γιατί πιστεύω πως όλα ξεκινούν από το σενάριο. Θεωρώ ότι η σειρά διαθέτει ένα πολύ δυνατό σενάριο με την υπογραφή της Βάνας Δημητρίου. Από την άλλη, υπάρχει μια ομάδα που λειτουργεί πραγματικά σαν ένα σώμα και μια ψυχή. Έχω δει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τόσο η παραγωγή όσο και το δημιουργικό κομμάτι της, δηλαδή οι σκηνοθέτες της σειράς, με επικεφαλής τον Αντρέα Γεωργίου. Έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και είμαι βέβαιη ότι δεν θα συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η άποψη σας για το επίπεδο της ελληνικής μυθοπλασίας, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια;

Πιστεύω ότι όσο περισσότερες σειρές γίνονται τόσο καλύτερο είναι αυτό για τον τηλεθεατή. Κατ’ αρχάς είναι ο μεγάλος κερδισμένος, γιατί έχει περισσότερες επιλογές. Επιπλέον, όσο αυξάνονται οι παραγωγές τόσο εξελίσσεται και ο τρόπος με τον οποίο δρα μια παραγωγή. Ο πήχης ανεβαίνει συνεχώς και, όπου υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, μόνο ο τηλεθεατής μπορεί να βγει κερδισμένος. Η ξένη τηλεόραση και οι πλατφόρμες έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα μας με σειρές που δεν προέρχονται από την πατρίδα μας. Το να γίνονται σειρές μάς δίνει το δικαίωμα της επιλογής και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι.



