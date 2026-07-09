Άντζελα Γκερέκου: Το αντίο στην Αθηνά για τη «Γη της Ελιάς»

Με έναν τρυφερό αποχαιρετισμό στην ηρωίδα που ερμήνευσε με μεράκι τις τελευταίες σεζόν στη σειρά «Γη της Ελιάς», επέλεξε η Άντζελα Γκερέκου μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media.

Αφορμή γι’ αυτή την ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου, βεβαίως, στάθηκε η αυλαία που θα έριχνε την ίδια νύχτα η δημοφιλής σειρά «Γη της Ελιάς» έπειτα από πέντε χρόνια καθημερινής παρουσίας.

Έτσι, λοιπόν, η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες σκέψεις για αυτό το τέλος τις οποίες και συνόδευσε με μια σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν. Ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες ,δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους.