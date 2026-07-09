Άντζελα Γκερέκου: Το αντίο στην Αθηνά για τη «Γη της Ελιάς»

«Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα»
Με έναν τρυφερό αποχαιρετισμό στην ηρωίδα που ερμήνευσε με μεράκι τις τελευταίες σεζόν στη σειρά «Γη της Ελιάς», επέλεξε η Άντζελα Γκερέκου μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media.
Αφορμή γι’ αυτή την ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου, βεβαίως, στάθηκε η αυλαία που θα έριχνε την ίδια νύχτα η δημοφιλής σειρά «Γη της Ελιάς» έπειτα από πέντε χρόνια καθημερινής παρουσίας.
Έτσι, λοιπόν, η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες σκέψεις για αυτό το τέλος τις οποίες και συνόδευσε με μια σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν. Ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες ,δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους.
Η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήταν μια γυναίκα με τραύματα ,δύναμη και ευαισθησία, που μου επέτρεψε να την κατανοήσω, να τη συμπονέσω και να της δανείσω ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη, με τη σειρά της, άφησε μέσα μου κάτι πολύτιμο. Η Αθηνά αγάπησε με πάθος την Μάνη κ την Γη της Ελιάς, όπως κ εγώ.
Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιουργήσαμε μαζί αυτή την όμορφη ιστορία. Τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους συγγραφείς, τους συναδέλφους μου, όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που εργάστηκαν με αγάπη και αφοσίωση.
Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς. Για την αγάπη που χαρίσατε στη Γη της Ελιάς, για την εμπιστοσύνη, τη συγκίνηση και την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς, καμία ιστορία δεν αποκτά πραγματική ζωή».
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