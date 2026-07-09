Νέα έρευνα λέει όχι στις οθόνες στα βρέφη κάτω των δύο ετών - Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν

Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής έχει η καθημερινή χρήση οθονών σε βρέφη κάτω των 2 ετών, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η μελέτη προειδοποιεί ότι η έκθεση σε κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες ψηφιακές συσκευές κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των παιδιών, ενώ οι επιστήμονες ζητούν επιπλέον μελέτες για τη διερεύνηση των κινδύνων.

Ο Ρέιφ Κλέιτον, ανώτερος λέκτορας Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και συντονιστής της έρευνας, σημείωσε ότι πολλοί γονείς, χωρίς σαφείς οδηγίες για τη δική τους χρήση οθονών, μεταδίδουν άθελά τους στα παιδιά ανθυγιεινές συνήθειες και σχέσεις εξάρτησης από τις ψηφιακές συσκευές.

Οι κίνδυνοι από τις οθόνες

Η έρευνα καταγράφει μια σειρά από πιθανές αρνητικές συνέπειες της συστηματικής έκθεσης στις οθόνες κατά την πρώτη παιδική ηλικία, μεταξύ των οποίων:

περιορισμένες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συναισθηματικό δέσιμο με τους γονείς και τους φροντιστές,

λιγότερος χρόνος για σωματικό παιχνίδι και κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά,

καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη,

αυξημένη υπερδιέγερση και δυσκολίες στον ύπνο,

επιπτώσεις στην υγεία των ματιών,

αυξημένος κίνδυνος παιδικής παχυσαρκίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές εκφράζουν ανησυχία ότι ολοένα και περισσότερα βρέφηχρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές ως μέσο παρηγοριάς και ηρεμίας, αντί να αναζητούν την επαφή και την υποστήριξη των γονιών τους.

Όχι στην καθημερινή χρήση οθόνης πριν τα 2 έτη

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από τέσσερα βρετανικά πανεπιστήμια, δεν κατέληξε σε άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ της χρήσης οθονών και συγκεκριμένων αναπτυξιακών διαταραχών.

Ωστόσο, το συμπέρασμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο:

«Κανένα παιδί κάτω των δύο ετών δεν θα πρέπει να εκτίθεται συστηματικά και σκόπιμα σε οθόνες. Η παθητική έκθεση είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη στη σύγχρονη κοινωνία, όμως η επιπλέον, εσκεμμένη χρήση αυξάνει τους κινδύνους χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη».

Οι ερευνητές ζητούν από τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τις πρόσφατες οδηγίες για τον χρόνο έκθεσης στις οθόνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν την αποφυγή της χρήσης οθονών πριν από την ηλικία των δύο ετών, ωστόσο επιτρέπουν εξαιρέσεις για κοινές δραστηριότητες με τους γονείς που ενισχύουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, όπως οι βιντεοκλήσεις με συγγενείς ή ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι συντάκτες της μελέτης εκφράζουν φόβους ότι τέτοιες εξαιρέσεις ενδέχεται να παρερμηνευθούν από τους γονείς ως ένδειξη ότι η χρήση οθονών είναι ασφαλής ή ακόμη και ωφέλιμη για τα βρέφη.