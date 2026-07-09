Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο- Aνησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, δύο τραυματίες- Μήνυμα από το 112

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά.

Από τη φωτιά δύο άτομα έχουν υποστεί εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία για νοσηλεία, Μάλιστα το ένα από τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.