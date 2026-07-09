Χειροπέδες σε 32χρονο για εκρήξεις ΑΤΜ σε Κυλλήνη, Φιλιατρά και Καλάβρυτα

Ένας 32χρονος Έλληνας, από χώρα του πρώην Σοβιετικού μπλοκ φέρεται να βρίσκεται πίσω από την ανατίναξη μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Κυλλήνη Ηλείας τον Μάρτιο του 2025, με τη δράση του ίδιου και των τριών συνεργών του να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη, ωστόσο μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Διαρρηκτών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η εμπλοκή του συναντάται στην ανατίναξη του ΑΤΜ στην Κυλλήνη, στα Φιλιατρά, αλλά και στα Καλάβρυτα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος και άγνωστοι δράστες κατηγορούνται για εννέα συνολικά υποθέσεις εκρήξεων τον εν λόγω μηχανημάτων, καθώς και κλοπές οχημάτων.

Ο 32χρονος χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, η δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Στην περίπτωση της Κυλλήνης, τα τέσσερα μέλη της οργάνωσης «χτύπησαν» τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Μαρτίου 2025 και ώρα 00.30, κόβοντας με τροχό το προστατευτικό ρόλο και μετά από έκρηξη απέσπασαν 126.110 ευρώ.

Τα ξημερώματα της 11ης Απριλίου του ίδιου έτους προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν ΑΤΜ στα Φιλιατρά.

Η διάρρηξη του ΑΤΜ στην Κλειτορία Καλαβρύτων έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Φεβρουαρίου 2025, με τους δράστες να αποσπούν περίπου 58.600 ευρώ.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου ήταν ζωτικής σημασίας, μιας και διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους.

Με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και ακολούθως με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν ισχυρές εκρήξεις και κατάφερναν να διαρρηγνύουν τα χρηματοκιβώτια των Α.Τ.Μ. και αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.

Επίσης, έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους. Κάτι που έκαναν μετά από ανατίναξη ΑΤΜ στην Αργολίδα, όπου άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

πηγή patrisnews.com