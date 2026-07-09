Διακοπές για γερά πορτοφόλια: Οι ακριβότεροι προορισμοί του κόσμου για το 2026

Όλοι έχουμε μια λίστα με ταξίδια που ονειρευόμαστε να κάνουμε κάποια μέρα.

Ταξίδια που είναι πολύ ακριβά και χρονοβόρα για να τα κάνουμε «έτσι απλά».

Να δείτε το Βόρειο Σέλας. Να παρατηρήσετε την άγρια φύση στα Γκαλαπάγκος. Να περάσετε το μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες.

Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ πόσο ακριβά είναι στην πραγματικότητα αυτά τα ταξίδια;

Μην αναρωτιέστε πια, γιατί η ομάδα της εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης SquareMouth έχει αναλύσει τα στοιχεία για εσάς.

Με βάση τα δηλωθέντα κόστη ταξιδιών από περισσότερες από 100.000 πωλήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνες σε περισσότερους από 6.000 πελάτες και δεδομένα από πηγές όπως το Google Flights και το Kayak hotels, ο δείκτης δαπανών αποκάλυψε τους 15 πιο ακριβούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απομακρυσμένοι και απομονωμένοι προορισμοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, καθώς αυτά τα μέρη είναι πιο δυσπρόσιτα, ο εφοδιασμός τους είναι πιο δαπανηρός και συχνά ελκύουν σε ταξιδιώτες που αναζητούν πολυτέλεια και περιπέτεια, σύμφωνα με το Euronews.

Ορισμένοι τύποι ταξιδιών είναι επίσης πιο ακριβοί – με τα ταξίδια στους πόλους και τις αποστολές εξερεύνησης να είναι τα πιο δαπανηρά, ακολουθούμενα από προορισμούς σε νησιά και παραλίες και, στη συνέχεια, από σαφάρι και περιπέτειες στην άγρια φύση.

Οι πιο ακριβοί προορισμοί διακοπών για το 2026

Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε τη Γροιλανδία φέτος, ετοιμαστείτε να ξοδέψετε μια περιουσία για τις διακοπές σας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο κόστος διαμονής ανά ημέρα στη Γροιλανδία ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1.027 ευρώ, ενώ το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου είναι 97 ευρώ την ημέρα.

Μια διαμονή σε ξενοδοχείο τις καθημερινές – ούτε καν το Σαββατοκύριακο – θα σας κοστίσει 200 ευρώ, ενώ ένα δείπνο σε ένα φθηνό εστιατόριο κοστίζει 31,60 ευρώ.

Ακολουθούν οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις καθημερινές είναι 997 ευρώ και το μέσο κόστος ταξιδιού ανά ημέρα είναι 811 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλική Πολυνησία, όπου το ημερήσιο κόστος ταξιδιού είναι €663 και το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις καθημερινές είναι €1.212.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ανταρκτική, όπου το κόστος πτήσης ανέρχεται σε 1 1.665 ευρώ και το ημερήσιο κόστος σε 1.325 ευρώ, καθώς και οι Μαλδίβες, όπου το ημερήσιο κόστος ανέρχεται σε 940 ευρώ και το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις καθημερινές σε 1.096 ευρώ.

Οι 15 πιο ακριβοί προορισμοί για ταξίδια το 2026

Γροιλανδία

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Γαλλική Πολυνησία

Ανταρκτική

Μαλδίβες

Ελβετία

Ζιμπάμπουε

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Μποτσουάνα

Ανγκουίλα

Αγία Λουκία

Ναμίμπια

Ισλανδία

Νορβηγία

Ζάμπια