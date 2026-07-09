Πάτρα: Οδοντίατρος βρήκε πορτοφόλι με 600 ευρώ και το παρέδωσε

Ανήκε σε νεαρό εργαζόμενο
Πορτοφόλι το οποίο περιείχε 600 ευρώ εντόπισε οδοντίατρος στην Πάτρα και το παρέδωσε στην αστυνομία.
Αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστεί ο κάτοχός του, ο οποίος ήταν νεαρός εργαζόμενος. Μάλιστα ο ίδος είχε ανησυχήσει από την απώλεια δεδομένου ότι το πορτοφόλι περιείχε αρκετά χρήματα.
Ο ίδος είπε ότι επρόκειτο για ζρήματα που του είχε εμπιστευτεί ο εργοδότης του και πως σκοπεύει να επισκεφθεί την οδοντίατρο προκειμένου να τις εκφράσει τις ευχαριστίες του.
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