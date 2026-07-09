Πάτρα: Οδοντίατρος βρήκε πορτοφόλι με 600 ευρώ και το παρέδωσε

Πορτοφόλι το οποίο περιείχε 600 ευρώ εντόπισε οδοντίατρος στην Πάτρα και το παρέδωσε στην αστυνομία.

Αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστεί ο κάτοχός του, ο οποίος ήταν νεαρός εργαζόμενος. Μάλιστα ο ίδος είχε ανησυχήσει από την απώλεια δεδομένου ότι το πορτοφόλι περιείχε αρκετά χρήματα.

Ο ίδος είπε ότι επρόκειτο για ζρήματα που του είχε εμπιστευτεί ο εργοδότης του και πως σκοπεύει να επισκεφθεί την οδοντίατρο προκειμένου να τις εκφράσει τις ευχαριστίες του.