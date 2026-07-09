Τα πιο εύκολα καλοκαιρινά cocktails με 3 υλικά

Αναζητάτε εύκολες συνταγές για cocktails που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι;

Τα καλά νέα είναι ότι ορισμένα από τα πιο διάσημα κοκτέιλ στον κόσμο απαιτούν μόλις τρία υλικά και ελάχιστη προετοιμασία. Από κλασικές επιλογές με gin, whiskey και vodka μέχρι δροσερές καλοκαιρινές προτάσεις με τεκίλα και lime, οι συνταγές που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζονται πολύπλοκες τεχνικές για ένα άρτιο γευστικό αποτέλεσμα.

Είτε ετοιμάζετε ένα χαλαρό aperitivo στο σπίτι είτε αναζητάτε τα ιδανικά κοκτέιλ για ένα καλοκαιρινό τραπέζι με φίλους, αυτές οι πέντε συνταγές συνδυάζουν ευκολία, γεύση και στιλ. Το μόνο που μένει είναι να γεμίσετε τα ποτήρια με πάγο και να επιλέξετε το αγαπημένο σας.

Vesper Martini

Γνωστό και ως “James Bond Martini”, το cocktail αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο να το επιχειρήσετε και στο σπίτι σας, αρκεί να έχετε Vodka, Gin και Vermouth (ιδανικά Lillet Blanc). Η γλυκόπικρη γεύση του vermouth τιθασεύεται από τα βοτανικά στοιχεία του gin, βρίσκοντας τις ιδανικές ισορροπίες στην προσθήκη της vodka.

Υλικά

85 ml Gin

30 ml Vodka

15 ml Vermouth (Lillet Blanc ή ξηρό Vermouth)

φλούδες λεμονιού (προαιρετικά για γαρνίρισμα)

Διαδικασία

Ρίχνετε όλα τα υλικά στο σέικερ και χτυπάτε δυνατά. Σερβίρετε σε τριγωνικό ποτήρι Martini αφού πρώτα το έχετε παγώσει στην κατάψυξη. Γαρνίρετε, προαιρετικά, με μία χοντρή φλούδα λεμονιού.

Manhattan

Ιδανικό για όσους λατρεύουν το whiskey και δεν θέλουν να το αποχωριστούν ούτε το καλοκαίρι. Το Manhattan είναι ένα από τα πλέον κλασικά και αγαπημένα whiskey cocktails παγκοσμίως. Το εκπληκτικό είναι ότι χρειάζονται μόλις τρία υλικά για την παρασκευή του: whiskey ή bourbon, Angostura και γλυκό vermouth.

Υλικά

60 ml Whiskey ή Bourbon

30 ml γλυκό Vermouth

¼ κουτ. γλυκού Angostura Aromatic Bitters

2-3 κεράσια Maraschino

Διαδικασία

Ρίχνετε όλα τα υλικά σε ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι γεμάτο με πάγο. Ανακατεύετε καλά. Μεταφέρετε, σουρώνοντας τον πάγο, σε ένα ποτήρι cocktail (ιδανικά Coupe) που έχετε παγώσει προηγουμένως στην κατάψυξη. Γαρνίρετε με τα κεράσια.

Boulevardier

Κλασικό και φινετσάτο, αναφέρεται συχνά ως το «Negroni με whiskey». Η βασική του διαφορά από το κλασικό Negroni είναι ότι αντικαθιστά το gin με bourbon, διατηρώντας το γλυκό vermouth και το Campari.

Υλικά

45 ml Whiskey Bourbon

30 ml Vermouth

30 ml Campari

φλούδα πορτοκαλιού (προαιρετικά για γαρνίρισμα)

Διαδικασία

Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά σε ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι γεμάτο με πάγο. Στραγγίστε και σερβίρετε σε ένα ποτήρι Martini που έχετε παγώσει στην κατάψυξη. Γαρνίρετε προαιρετικά με μία φλούδα πορτοκαλιού.

Margarita

Το μυστικό για μια επιτυχημένη Margarita κρύβεται στην απλότητά της. Τα μόνα συστατικά που θα χρειαστείτε είναι tequila, λικέρ triple sec (Cointreau) και χυμός lime, συν το αλάτι για το χείλος του ποτηριού.

Υλικά

45 ml Tequila

30 ml premium triple sec (Cointreau)

20 ml χυμός lime

αλάτι ή ζάχαρη (για το χείλος του ποτηριού)

Διαδικασία

Βγάζετε από την κατάψυξη το ποτήρι για Margarita που έχετε παγώσει εκ των προτέρων και περνάτε το χείλος του με lime ώστε να το καλύψετε στη συνέχεια με αλάτι ή ζάχαρη.

Ρίχνετε στο σέικερ πάγο, την tequila, το triple sec και τον χυμό lime και χτυπάτε καλά. Σερβίρετε σε ποτήρι με θρυμματισμένο πάγο ή πάγο σε κύβους.

Moscow Mule

Η συνταγή χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ποτό επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τον 21ο αιώνα και σήμερα συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή cocktails παγκοσμίως. Για αυθεντικό σερβίρισμα, προτιμήστε το χαρακτηριστικό χάλκινο ποτήρι.

Υλικά

60 ml vodka

15 ml χυμός lime

120 ml ginger beer

φέτες lime (προαιρετικά για το γαρνίρισμα)

Διαδικασία

Γεμίστε το χάλκινο ποτήρι με κύβους πάγου. Ρίξτε πρώτα τη vodka και τον χυμό lime και στη συνέχεια την ginger beer. Γαρνίρετε προαιρετικά με λεπτές φέτες lime.

πηγή cantina.protothema.gr