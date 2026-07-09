Σήμερα η κηδεία της Άννας Ζαΐμη στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών

Σήμερα Πέμπτη, στις 11:00 το πρωί, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν θα πουν το τελευταίο αντίο στην Άννα Ζαΐμη, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.

Η Άννα Ζαΐμη (Άννα Μαρία) υπήρξε μια ξεχωριστή κυρία, σύζυγος του Ανδρέα Ζαΐμη και μητέρα τριών παιδιών, του Νίκου, του Κώστα και του Φωκίωνα. Με την ευγένεια, την καλλιέργεια και την έμφυτη αρχοντιά της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε όσους τη γνώρισαν.

Άνθρωπος δοτικός, φιλόξενος και βαθιά ευαίσθητος, αγαπούσε τη φύση και τα ζώα, ενώ με τη θετική της διάθεση και τη ζεστή της παρουσία μετέδιδε χαρά στους γύρω της. Ήταν πάντα πρόθυμη να σταθεί δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, προσφέροντας διακριτικά στήριξη και αγάπη.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της κατείχε η οικογένειά της. Με τη φωτογραφική της μηχανή απαθανάτιζε αδιάκοπα πολύτιμες στιγμές από την καθημερινότητα του συζύγου και των παιδιών της, δημιουργώντας ένα ανεκτίμητο οικογενειακό αρχείο. Ως μέλος της ιστορικής οικογένειας Ζαΐμη, που συνδέεται με τη δημόσια και πολιτική ζωή της Ελλάδας εδώ και γενιές, υπήρξε διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία δίπλα στους δικούς της ανθρώπους.