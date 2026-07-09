Πετρέλαιο: Σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια – Νέος κύκλος ανόδου μετά το «τέλος εκεχειρίας»

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου πυροδοτώντας ανησυχίες για νέο κύκλο αυξήσεων των καυσίμων μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 79 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (9.7.2026) αυξάνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του σε σχεδόν 10%, μετά την επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εντείνοντας τις εντάσεις και τροφοδοτώντας ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το σκηνικό πολέμου πυροδότησε άνοδο και στις τιμές του αργού WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 74 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 1%.