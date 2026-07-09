Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τις αμερικανικές επιθέσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα»
Aυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο.
Πρόκειται για εκρήξεις που έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, εναντίον του Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα συνεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.
«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν. «Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
Ντ. Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με «πολύ χειρότερα» πλήγματα αν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων επαναληφθούν
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.
«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.
«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.
«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου «90 στόχους» στο Ιράν
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.
Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης λένε πως έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν
Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.
Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.
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