Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τις αμερικανικές επιθέσεις»

Aυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο.

Πρόκειται για εκρήξεις που έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα συνεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν. «Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ντ. Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με «πολύ χειρότερα» πλήγματα αν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων επαναληφθούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.