Πάτρα: Φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα

Στην Ακρωτηρίου
Φωτιά εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Πάτρα, στις 4.19 τα ξημερώματα. Η επιχείρηση βρίσκεται στην οδό Ακρωτηρίου.
ΓΙα την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 άνδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές.
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