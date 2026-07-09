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Πάτρα: Φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα

Πάτρα: Φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα

Στην Ακρωτηρίου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Πάτρα, στις 4.19 τα ξημερώματα. Η επιχείρηση βρίσκεται στην οδό Ακρωτηρίου.

ΓΙα την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 άνδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική
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