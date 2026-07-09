Πάτρα: Φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Πάτρα, στις 4.19 τα ξημερώματα. Η επιχείρηση βρίσκεται στην οδό Ακρωτηρίου.

ΓΙα την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 2 οχήματα και 5 άνδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές.