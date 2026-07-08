Μουντιάλ 2026: Ανοίγει την Πέμπτη 9/7 η αυλαία της προημιτελικής φάσης με Γαλλία vs Mαρόκο

To μεγαλύτερο (με 48 ομάδες) Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία έφτασε κιόλας στα προημιτελικά.

Έξι ευρωπαϊκές ομάδες συν μία από την Αφρική και τη Νότια Αμερική θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε απόσταση ενός αγώνα από τον τελικό (19/7) με τέσσερις συναρπαστικούς αγώνες που ξεκινούν την Πέμπτη (9/7-23:00) στη Βοστώνη (Γαλλία-Μαρόκο).

Αυτός είναι ένας πρώτος οδηγός σας για τους οκτώ τελευταίους, όπως τους παρουσιάζει το BBC.

Γαλλία-Μαρόκο (09/07-23:00 Βοστώνη, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ενώ η πορεία του Μαρόκου στους τέσσερις τελευταίους στο Κατάρ το 2022 ήταν μια έκπληξη, αυτή η ομάδα που αγωνίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής είναι πολύ περισσότερο από τολμηρό αουτσάιντερ.

Εναντίον του Καναδά είχε μόνο τέσσερις από την ομάδα που έχασε στον ημιτελικό από τη Γαλλία πριν από τέσσερα χρόνια.

Παίζουν με δυναμισμό και αλαζονεία και θα είναι η πιο σκληρή δοκιμασία της Γαλλίας μέχρι στιγμής.

Για τους δευτεραθλητές του 2022, μόνο τρεις από την ομάδα που αγωνίστηκε σε εκείνον τον ημιτελικό ξεκίνησαν τη νίκη επί της Παραγουάης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ εξακολουθεί να είναι ο σταρ και θα συνεχίσει την προσπάθειά του να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής τόσο για το «Χρυσό Παπούτσι» όσο και για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών σε τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Να σημειωθεί ότι οι μισές από τις ήττες της Γαλλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο αυτόν τον αιώνα έχουν προκληθεί από αφρικανικές ομάδες (τρεις από τις έξι).

Το Μαρόκο δεν έχει χάσει στους τελευταίους 34 αγώνες του, αλλά δεν έχει νικήσει ποτέ τη Γαλλία, η οποία έχει κερδίσει επτά συνεχόμενα και 11 από τους τελευταίους 12 αγώνες της.

Ισπανία-Βέλγιο (10/07-22:00 Λος Άντζελες, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τα 13 γκολ του Βελγίου είναι το τρίτο υψηλότερο σύνολο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο (πίσω από τα 14 της Αργεντινής και της Γαλλίας), και έχουν διακριθεί εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, της Σενεγάλης και των ΗΠΑ στα τρία τελευταία παιχνίδια τους.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μπορεί να μην είναι εξαιρετικά σβέλτος, αλλά έχει σκοράρει τρία γκολ από τον πάγκο, με μέσο όρο ένα κάθε 67 λεπτά, ενώ ο Λεάντρο Τροσάρ της Άρσεναλ έχει…σημειώσει δύο γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ.

Η Ισπανία, προφανώς, θα είναι μια σημαντικά πιο δύσκολη δοκιμασία. Δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ σε αυτό το τουρνουά, και τα έξι συνεχόμενα clean sheets της – συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου αγώνα της στα τελικά του 2022 – είναι το μεγαλύτερο σερί από οποιαδήποτε ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπό την ηγεσία του Λουίς ντε λα Φουέντε, η Ισπανία έχει προχωρήσει και στα έξι παιχνίδια νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο πρώτος προημιτελικός τους από τότε που νίκησε στη Νότια Αφρική το 2010.

Η Ισπανία είναι αήττητη εναντίον του Βελγίου σε 11 εμφανίσεις (εννέα νίκες, δύο ισοπαλίες). Το Βέλγιο πρέπει να ελπίζει ότι η ιστορία θα επαναληφθεί 40 χρόνια αργότερα, αφού νίκησε την Ισπανία στα πέναλτι στους προημιτελικούς του Μεξικού του ’86.

Νορβηγία-Αγγλία (12/07-00:00 Μαϊάμι, ΕΡΤ1)

Η μηχανή γκολ της Νορβηγίας, Έρλινγκ Χάαλαντ, έχει σκοράρει επτά γκολ σε τέσσερα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν στην καλύτερη φάση του σκοράροντας δύο φορές, αποκλείοντας την πέντε φορές νικήτρια Βραζιλία στους «16» τελευταίους.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει 62 γκολ σε 54 διεθνείς αγώνες – κατά μέσο όρο ένα κάθε 71 λεπτά, έχει επίσης ένα σερί σκοραρίσματος σε 14 συνεχόμενα παιχνίδια για τη χώρα του, με 27 γκολ σε αυτό το διάστημα.

Ωστόσο, μόνο ένα γκολ πίσω από τον Χάαλαντ στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι» είναι ο αρχηγός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, του οποίου το πέναλτι εναντίον του Μεξικού αποδείχθηκε νικητήριο.

Ο 32χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, σκόραρε περισσότερα γκολ για σύλλογο και χώρα (73) από οποιονδήποτε άλλον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη σεζόν 2025-26 και συνέχισε αυτή τη φόρμα στη Βόρεια Αμερική.

Με 14, έχει γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας σε Παγκόσμια Κύπελλα όλων των εποχών και θα σκεφτεί τις πιθανότητές του να προσθέσει περισσότερα σε αυτόν τον προημιτελικό.

Η Αγγλία θα συμμετάσχει στον 11ο προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου , τον τρίτο υψηλότερο αριθμό πίσω από τη Βραζιλία και τη Γερμανία (και οι δύο με 14). Η Αγγλία, ωστόσο, έχει κερδίσει μόνο τρία από τα παιχνίδια της σε αυτό το στάδιο.

Αντίθετα, η Νορβηγία έχει προκριθεί μόνο σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και αυτή είναι η πρώτη φορά που φτάνει στα προημιτελικά ενός μεγάλου τουρνουά. Το έχει κάνει με τον δύσκολο τρόπο, σκοράροντας και δεχόμενοι γκολ σε όλα τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Μόνο η Δυτική Γερμανία το 1954 έχει φτάσει σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με τέτοιο ρεκόρ.

Αργεντινή-Ελβετία (12/07-04:00 Κάνσας, ΕΡΤ1)

Αυτός θα είναι ο τρίτος συνεχόμενος νοκ άουτ αγώνας όπου η Αργεντινή είναι το σαφές φαβορί, αλλά μέχρι στιγμής η πρόοδος δεν ήταν ομαλή για τους πρωταθλητές.

Στριμωγμένοι στην παράταση από το μικρό Πράσινο Ακρωτήριο στους «32», κατάφεραν με κάποιο τρόπο να κάνουν την τελευταία ανατροπή στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον επόμενο γύρο, με αντίπαλο την Αίγυπτο.

Υπό τον Μουράτ Γιακίν, η Ελβετία έχει αποδειχθεί ακλόνητη αντίπαλος και έχει τον δικό της σταρ, τον 20χρονο Γιόχαν Μανζάμπι, αν και έχασε τη νίκη τους στα πέναλτι επί της Κολομβίας λόγω τραυματισμού. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση των Ελβετών σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1954 και είναι απίθανο να νιώσουν καταβεβλημένοι από μια γερασμένη ομάδα της Αργεντινής.

Παρά τα ένδοξα στατιστικά του, ο Μέσι πρόσθεσε ένα ανεπιθύμητο την Τρίτη, όταν έγινε ο πρώτος παίκτης που έχασε δύο πέναλτι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, το…μεταγενέστερο γκολ του τον έβγαλε μπροστά από τον Μπαπέ στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι» με οκτώ γκολ.

ANAΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2026 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: