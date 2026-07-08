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Αμφίκλεια: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης -Την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί

Φωτογραφία: tvstar

Φωτογραφία: tvstar

Κοντά στον Κηφισό ποταμό

Μία χειροβομβίδα Mills βρετανικής προέλευσης εντοπίστηκε από πολίτες στην Αμφίκλεια και πιο συγκεκριμένα κοντά στον Κηφισό ποταμό.

Σύμφωνα με το tvstar, για τον εντοπισμό της χειροβομβίδας ενημερώθηκε η μονάδα της 695 Αποθήκης Βάσης Πυρομαχικών που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας.

Κλιμάκιο από τους ειδικευμένος πυροτεχνουργούς της μονάδας βρέθηκε στο σημείο. Αφού πήραν όλα τα μέτρα προστασίας προχώρησαν στην εξουδετέρωση της χειροβομβίδας.

Επίσης ερεύνησαν την περιοχή προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

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#tags Χειροβομβίδα
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