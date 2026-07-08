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Χαμός σε πτήση όταν μεθυσμένος επιβάτης προσπάθησε να φιλήσει αεροσυνοδό

Χαμός σε πτήση όταν μεθυσμένος επιβάτης ...

Συνελήφθη Βρετανός σε πτήση προς τη Μαγιόρκα που προσπάθησε να φιλήσει αεροσυνοδό στον λαιμό

Ταραχή επικράτησε κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από το Λονδίνο προς την Ισπανία, όταν ένας Βρετανός τουρίστας, υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, προσπάθησε να φιλήσει τον λαιμό αεροσυνοδού.

Ο μεθυσμένος 30χρονος Βρετανός άρχισε να δημιουργεί προβλήματα μέσα στο αεροπλάνο την ώρα της πτήσης και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άρχισε να φλερτάρει επίμονα με την αεροσυνοδό.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όταν μέλος του πληρώματος αποφάσισε τελικά να καταθέσει επίσημη καταγγελία σε βάρος του επιβάτη.

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#tags Αεροπλάνο Τουρίστας
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