Σάλος στην Αλβανία για τα 4 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η απόφαση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα να διαθέσει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τη διεξαγωγή της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ.

Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε δημόσια την επιλογή να δοθεί αυτό το υπέρογκο ποσό για τον Κάνιε Γουέστ, καθώς όπως τόνισε τα «διαθέσαμε την τελευταία στιγμή για να μην εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια των 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες».

Ωστόσο κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες και τα αιτήματα για την παραίτησή του.

Η συναυλία του Αμερικανού ράπερ είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου, σε στάδιο που κατασκευάστηκε ειδικά για την εκδήλωση, έξω από τα Τίρανα.

Η διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση, καθώς ο Κάνιε Γουέστ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική διεθνώς για τις επανειλημμένες δηλώσεις του υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ και του ναζισμού.

Εξαιτίας των τοποθετήσεών του, αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε ευρωπαϊκές χώρες ακυρώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Η απάντηση του Έντι Ράμα

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη χρηματοδότηση της συναυλίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να προστατευθεί η εικόνα της χώρας.

«Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε να εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι φοβούνταν ότι η συναυλία μπορεί να ακυρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ράμα εκτίμησε ακόμη ότι η διοργάνωση θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, υποστηρίζοντας πως τα συνολικά έσοδα για την αλβανική οικονομία θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και των κρατήσεων σε ξενοδοχεία και καταλύματα.

Οργή στα social media

Οι εξηγήσεις του πρωθυπουργού δεν έπεισαν μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, με την ανάρτησή του να κατακλύζεται από επικριτικά σχόλια.

«Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ντροπή. Όχι με τα δικά μου χρήματα».

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στα Τίρανα

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στην Αλβανία, όπου εδώ και περίπου έναν μήνα πραγματοποιούνται καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, η δυσαρέσκεια επεκτάθηκε και σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια που αφορούν παράκτιες περιοχές κοντά σε προστατευόμενες ζώνες, με περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες να εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης αποσκοπούν στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση του τουρισμού.