Emmy Awards 2026: Οι σειρές «Pitt» και «Hacks» σάρωσαν σε υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy Awards 2026, λίγους μήνες πριν από την τελετή απονομής των σημαντικότερων τηλεοπτικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής κούρσας είναι το «The Pitt», που συγκεντρώνει συνολικά 25 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το «Hacks» με 24 υποψηφιότητες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για κωμική σειρά, ενώ το νέο «Widow’s Bay» ξεχωρίζει με 19 υποψηφιότητες.

Παρουσιάστρια της φετινής τελετής θα είναι η Μάρισκα Χαργκιτάι, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Law & Order: SVU». «Λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Μάρισκα στην τηλεόραση», δήλωσε η Τζεν Νιλ, εκτελεστική αντιπρόεδρος ζωντανών εκδηλώσεων του NBC.

Η Νιλ πρόσθεσε πως «για 27 σεζόν, έχει δώσει δύναμη, συμπόνια και ανθρωπιά σε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της τηλεόρασης».

Στα Emmy Awards του 2025, το «Adolescence» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία. Ανάμεσά τους ήταν και η ιστορική νίκη του τότε 15χρονου Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ηθοποιός που κέρδισε ποτέ Emmy, για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επίσης το «The Studio» του Apple TV+, η σατιρική κωμική σειρά του Σεθ Ρόγκεν που σχολιάζει τη βιομηχανία του Χόλιγουντ. Ο Ρόγκεν κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας κωμικής σειράς, επικρατώντας απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές όπως το «The Bear» και το «Hacks».

Το «The Pitt» είχε επίσης σημαντική παρουσία στα Emmy του 2025, κατακτώντας πέντε βραβεία, ανάμεσά τους εκείνο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τον Νόα Γουάιλι, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος το 2026.

Οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες των Emmy Awards 2026:

Καλύτερη Εκπομπή (Variety Series)

«The Daily Show»

«Jimmy Kimmel Live!»

«Last Week Tonight With John Oliver»

«The Late Show With Stephen Colbert»

«Saturday Night Live»

Καλύτερο Reality Competition Πρόγραμμα

«Dancing With the Stars»

«RuPaul’s Drag Race»

«Survivor»

«Top Chef»

«The Traitors»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κλερ Ντέινς – «The Beast in Me»

Σάλι Φιλντ – «Remarkably Bright Creatures»

Κάρεϊ Μάλιγκαν – «Beef»

Σάρα Πίτζον – «Love Story»

Σάρα Σνούκ – «All Her Fault»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Ριζ Αχμέντ – «Bait»

Τζέισον Μπέιτμαν – «Black Rabbit»

Τσάρλι Χάναμ – «Monster: The Ed Gein Story»

Όσκαρ Άιζακ – «Beef»

Μάθιου Ρις – «The Beast in Me»

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

«All Her Fault»

«The Beast in Me»

«Beef»

«DTF St Louis»

«Love Story»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ – «Wonder Man»

Στιβ Καρέλ – «Rooster»

Μάθιου Ρις – «Widow’s Bay»

Τζέισον Σίγκελ – «Shrinking»

Μάρτιν Σορτ – «Only Murders in the Building»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κουίντα Μπράνσον – «Abbott Elementary»

Άγιο Εντεμπίρι – «The Bear»

Ελ Φάνινγκ – «Margo’s Got Money Troubles»

Λίζα Κούντροου – «The Comeback»

Τζιν Σμαρτ – «Hacks»

Καλύτερη Κωμική Σειρά

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Margo’s Got Money Troubles»

«Nobody Wants This»

«Only Murders in the Building»

«Shrinking»

«Widow’s Bay»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάρι Κουν – «The Gilded Age»

Τσέις Ινφίνιτι – «The Testaments»

Κέρι Ράσελ – «The Diplomat»

Ρέα Σίχορν – «Pluribus»

Ζεντάγια – «Euphoria»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – «Paradise»

Γκάρι Όλντμαν – «Slow Horses»

Μαρκ Ράφαλο – «Task»

Ρούφους Σιούελ – «The Diplomat»

Νόα Γουάιλι – «The Pitt»

Καλύτερη Δραματική Σειρά

«The Diplomat»

«The Gilded Age»

«A Knight of the Seven Kingdoms»

«Paradise»

«The Pitt»

«Pluribus»

«Slow Horses»

«Your Friends & Neighbors»