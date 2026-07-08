Θρίλερ για μαθητευόμενη πιλότο στην Αργεντινή - Ο εκπαιδευτής άνοιξε την πόρτα και έπεσε στο κενό

Ένας εκπαιδευτής πτήσεων πήδηξε από την πόρτα ενός αεροσκάφους εν ώρα πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, αφήνοντας τη νεαρή μαθήτριά του να προσπαθήσει μόνη της να προσγειώσει το αεροπλάνο.

Ο 42χρονος πιλότος και εκπαιδευτής πτήσεων Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο εντοπίστηκε νεκρός μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο, στην κεντρική Αργεντινή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο Μπερτάτσο επέβαινε σε αεροσκάφος τύπου Cessna 150 μαζί με μια 22χρονη εκπαιδευόμενη, την Ροσάριο, σύμφωνα με το αργεντίνικο μέσο TN.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο εκπαιδευτής της τής είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε», πριν βγάλει τα ακουστικά και τη ζώνη ασφαλείας του, ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου και πέσει από αυτό.

Ο Εντουάρντο Άλβαρες, διευθυντής της σχολής πτήσεων Flying Parrot Córdoba, όπου εργαζόταν ο Μπερτάτσο, δήλωσε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως ο πιλότος σχεδίαζε να κάνει μια τέτοια κίνηση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Μπερτάτσο είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα την ίδια ημέρα πτήση με άλλη μαθήτρια. «Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα σε ένα αεροσκάφος, έχοντας έναν άλλο άνθρωπο δίπλα του. Είναι αδύνατο να το σκεφτείς ή να το κατανοήσεις, όμως το ανθρώπινο μυαλό είναι τόσο περίπλοκο», είπε.

Περιγράφοντας τον 42χρονο, ο Άλβαρες τον χαρακτήρισε «έναν υπέροχο άνθρωπο με μεγάλο χαμόγελο», προσθέτοντας: «Είμαστε έκπληκτοι που συνέβη αυτό».

Ο διευθυντής της σχολής εξήγησε επίσης ότι το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, συγκρίνοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Παρά το σοκ που υπέστη, η 22χρονη Ροσάριο κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το προσγειώσει με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Άλβαρες, το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές.

Ο Μπερτάτσο ήταν ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος και είχε εργαστεί στο παρελθόν και ως εκπαιδευτής πτήσεων στη γειτονική Χιλή.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.