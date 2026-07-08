Επιμελητήριο Αχαΐας: Νέα απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διοικούσα Επιτροπή

Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 2018 και την έγκριση νέου πλαισίου μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων προς τη Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης η Α' Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου για το 2026.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Σε ιδιαίτερα ουσιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με αντικείμενο την ανάκληση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 2018 και τη λήψη νέας απόφασης για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης του 2018 και υπερψηφίστηκε από 16 επιμελητηριακούς συμβούλους η πρόταση της Διοίκησης για νέο πλαίσιο λειτουργίας, πλήρως εναρμονισμένο με τον επιμελητηριακό νόμο και την πρακτική που εφαρμόζει πλήθος Επιμελητηρίων της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι η απόφαση λύνει μια θεσμική εκκρεμότητα που παρέμενε από το παρελθόν και αποκαθιστά ένα λειτουργικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο ακολουθείται ήδη από την πλειονότητα των Επιμελητηρίων της Ελλάδας. Όπως υπογραμμίστηκε, πρόκειται για μια επιλογή που βασίζεται σε εξειδικευμένες νομικές γνωμοδοτήσεις και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, χωρίς να θίγει σε καμία περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του θεσμικού ελέγχου.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, τόνισε ότι η συζήτηση δεν αφορά πρόσωπα ή παρατάξεις, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να λειτουργεί ένας σύγχρονος θεσμός προς όφελος των επιχειρήσεων.

«Δεν ζητούμε περισσότερες εξουσίες. Ζητούμε ένα λειτουργικό πλαίσιο διοίκησης που θα ισχύει για κάθε διοίκηση του Επιμελητηρίου, σήμερα και στο μέλλον. Οι κανόνες πρέπει να υπηρετούν τον θεσμό και όχι τις συγκυρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος επισήμανε ακόμη ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί ευθύνη απέναντι στην επιχειρηματική κοινότητα και όχι προνόμιο της εκάστοτε διοίκησης, υπογραμμίζοντας πως το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να χαράσσει τη στρατηγική, να ασκεί έλεγχο και να ενημερώνεται για τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, ενώ η τελευταία έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του φορέα, όπως προβλέπει ο νόμος.

Στο πλαίσιο της απόφασης εγκρίθηκε η μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν τις επιχορηγήσεις και τις οικονομικές ενισχύσεις, επιλογή που βρίσκεται εντός των πρακτικών που εφαρμόζονται στα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι με τη σημερινή απόφαση κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα του παρελθόντος και διαμορφώνεται ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα ισχύει διαχρονικά, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα βρίσκονται κάθε φορά στη διοίκηση.

Παράλληλα, κατέστη σαφές ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, σεβασμό στη νομιμότητα και διαρκή λογοδοσία προς τα συλλογικά του όργανα, με μοναδικό γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του νομού.

Τέλος, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η Α’ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2026 του Επιμελητηρίου Αχαΐας με 16 θετικές ψήφους και 13 κατά. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας επαναλαμβάνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική της αποστολή και δεν πρόκειται να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις ή εκβιασμούς, συνεχίζοντας με συνέπεια την προσπάθεια για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ουσιαστικά χρήσιμο Επιμελητήριο για την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας".