Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία

«Εμείς εγκαλέσαμε ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τους εξοπλισμούς που προμηθεύεται η Ελλάδα, ρωτώντας τον “γιατί τα αγοράζετε αυτά;”; Θα μπορούσαμε φυσικά να το κάνουμε, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πουλάνε ό,τι θέλουν. Οσο για την Τουρκία, εμείς αυτά τα συστήματα τα παράγουμε πλέον μόνοι μας» τόνισε στη συνέχεια.

«Η ισραηλινή και η ελληνική αντίθεση στην αγορά των F-35 από την Τουρκία δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο λάθος», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος στράφηκε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η στάση του είναι λανθασμένη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων στο Αιγαίο σε διμερές επίπεδο.

Την έντονη δυσφορία του για τις αντιδράσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ σχετικά με την πιθανή αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Turkish President Erdogan on Greece:<br><br>Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, "Why did you buy these?"<br><br>We could have said such things, but there was no need.<br><br>They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… <a href="https://t.co/leu1wWaPNy">pic.twitter.com/leu1wWaPNy</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2074910895554130156?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Αγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει στα εξοπλιστικά της πλάνα. Σημείωσε με έμφαση ότι η χώρα του έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να αγοράζει μαχητικά αεροσκάφη καθώς και αμυντικό εξοπλισμό, ενώ επιβεβαίωσε πως οι σχετικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για τον σκοπό αυτό βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

«Ο Τραμπ έχει θετική στάση σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ θα κρατήσουν την υπόσχεσή τους», σημείωσε ο Ερντογάν.

«Καθήκον των ηγετών η επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ειδικότερα στα «ζητήματα του Αιγαίου», λέγοντας: «Μοιράζομαι επίσης την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζουμε ότι πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω αυτό ξεκάθαρα και ανοιχτά – η επίλυση των ζητημάτων αυτών είναι πρώτα και κύρια καθήκον των ηγετών».

«Η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει ποιο θέμα αφορά το casus belli»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το casus belli, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει καν τι αφορά το casus belli. Αν τους ρωτήσεις, δεν θα ξέρουν. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απασχολούμε τον λαό μας με τέτοια πράγματα. Εξάλλου, το λέμε ήδη στους Ελληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Ελληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας με αυτό το θέμα. Ελάτε, καθίστε στο τραπέζι, ας μιλήσουμε και ας τελειώνουμε με αυτή το ζήτημα».

Μητσοτάκης: Μοναδικό ζήτημα η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σε συνέτευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, ο Κυριάκος Μητοστάκης έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Εγώ ήμουν πάντοτε υποστηρικτής μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας, κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών».

«Εχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ το διασυνοριακό εμπόριο έχει αναπτυχθεί. Πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμεί μεταξύ των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Οπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά και κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Αγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». «Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και καιρό, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ακόμη και αν η διαφορά για τις θαλάσσιες ζώνες δεν επιλυθεί άμεσα, αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τη συνεργασία των δύο χωρών σε άλλα πεδία, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία με τον Τούρκο πρόεδρο. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια παραγωγική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν».

«Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που κρατά από τη δεκαετία του ’70, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά μαζί και να μην εργαστούμε πάνω στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας».

Σύμφωνα με το A Haber, ο Ελληνας πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες αποφάσεις που είχε λάβει το τουρκικό κοινοβούλιο τη δεκαετία του 1990 δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο, σε μία σαφή αναφορά προς το casus belli.

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη φιλοξενία της Τουρκίας και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.

«Η Τουρκία διοργάνωσε εδώ μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εγώ πάντα μένω πολύ ευχαριστημένος από την τουρκική φιλοξενία».