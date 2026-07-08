Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στα Ψηλαλώνια - ΙΧ χτύπησε ηλικιωμένο και τον πέταξε στον δρόμο

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των Ψηλαλωνίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Χαραλάμπη και Νικήτα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση ο πεζός έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι. Στο σημείο έφτασε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άφιξη του ασθενοφόρου καθυστέρησε λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έργων που εκτελούνταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ το Τμήμα Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.