Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονη - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 11χρονο κορίτσι σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Λεβίδου, στο Μεσολόγγι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 11χρονη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη διακομιδή της, για προληπτικούς λόγους, σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.