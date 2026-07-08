Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα στη Δυτική Αχαΐα

Κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα στην περιοχή Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Η σορός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης από γυναίκα που διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή. Μόλις αντιλήφθηκε το μακάβριο εύρημα, ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και η πρώτη αυτοψία.

Οι αρχές διερευνούν την ταυτότητα του άνδρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.