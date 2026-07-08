Σύρος: Πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι

Ανασύρθηκε τραυματισμένος ο 72χρονος
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στη Σύρο, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, μετά την κλήση που έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο στην περιοχή Φάμπρικα και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.
Ανασύρθηκε τραυματισμένος ο 72χρονος
Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.
Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.
Πάτρα: Στα κάγκελα επαγγελματίες και κάτοικοι στην Καραϊσκάκη την οποία έκλεισαν λόγω… Γεροκωστοπούλου!
Πάτρα: «Υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην παραλία;»
Αποφυλάκιση Τζέιμς Δαλαμάγκα: Θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr