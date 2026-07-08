Σύρος: Πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στη Σύρο, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, μετά την κλήση που έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο στην περιοχή Φάμπρικα και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.

Ανασύρθηκε τραυματισμένος ο 72χρονος

Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.