Ολυμπιακός - Ράκοβ Πολωνίας 2-1, πρεμιέρα με νίκη

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους επικράτησε της πολωνικής Ράκοβ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βγάζει τα πρώτα του συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Επόμενο φιλικό θα είναι κόντρα στη Λέουβεν 11 Ιουλίου 2026, 15:00

Η Ράκοβ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 70ο λεπτό. Ο Μπρούνες πήδηξε στην καρδιά της περιοχής, νίκησε τους πάντες στον αέρα και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.

Σαν να μην έφυγε ποτέ ο αρχηγός. Ο Φορτούνης ισοφαρίζει με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον κίπερ της Ράκοβ

Ο Ολυμπιακός έφερε τούμπα το ματς με τον Γιάρεμτσουκ στο 93′. Ο Ουκρανός πήρε μια κεφαλιά που βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ολυμπιακός (α' μέρος): Στουρνάρας, Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Ζέλσον και Κλέιτον.

Ολυμπιακός (β' μέρος): Τσομπανίδης, Σιώζος, Ρέτσος (87' λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγα, Έσε, Φίλης, Μπακούλας (73' Μασούρας), Αντρέ Λουίζ, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ.