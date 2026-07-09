Τέσσερις Πατρινοί στο εφηβικό Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου * Κανείς στο Ευρωπαϊκό παίδων…

Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.

Η ομάδα μας θα πάρει μέρος με 18 αθλητές και 14 αθλήτριες με προοπτική να διεκδικήσουν καλές επιδόσεις και πλασαρίσματα ψηλά στην κατάταξη.

Ανάμεσά τους και τέσσερις αθλητές, τρεις του Πέλοπα Πατρών (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου) κι ένας από τον Αρίωνα. Αναλυτικά:

Άνδρες Κ20

100 μ. Γιάννης Αγκναγκμέ Μπαντεμπέ (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

400 μ. Αλέξανδρος Κουτσούπας (ΑΓΣΙ)

800 μ. Σάββας Χνιτίδης (ΝΓΣ Ηρακλής), Αλέξανδρος Καραγιάννης (ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας)

1.500 μ. Νίκος Μπιλιανός (ΑΟ Πέλοψ), Ορέστης – Σπύρος Μουχλιανίτης (ΑΟ Κέρκυρας 2015)

3.000 μ. Δημήτρης Αγγελακόπουλος (Έσπερος ΓΣ Λαμίας), Αλκιβιάδης Ψύχος (ΓΣ Τρικάλων)

110 μ. εμπ. Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες 93)

3.000 μ. στιπλ: Αντώνης Ζαμπέλης (ΟΑ Κούρος Αίγινας)

Ύψος: Βασίλης Παπαοικονόμου (ΜΕΑΣ Τρίτων), Γιώργος Κουσμαρέλης (ΓΣ Σέρρες 93)

Μήκος: Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (ΑΓΣ Αρίων Πατρών)

Τριπλούν: Γρηγόρης Ράπτης (ΑΓΣΙ)

Σφαιροβολία: Άρης Παπαδόπουλος (ΓΣ Άργους “Ο Αριστίων”), Χρυσοβαλάντης Κανοντζιάν (ΜΕΑΣ Τρίτων)

Δισκοβολία: Θανάσης Παπουλίδης (ΓΣ Πήγασος Αγ. Δημητρίου)

Σφυροβολία: Σωτήρης Γεντέκος (Παναξιακός ΑΟ)

Ακοντισμός: Γρηγόρης Γκατσιούδης (ΑΣΦ Στίβ-Αρ.Β. Μυρμιδόνες)

Γυναίκες Κ20

400 μ. Ειρήνη Δαγκλή (ΠΑΟΚ)

800 μ. Ραφαέλα Μπέντο (ΓΣ Ηλιούπολης)

1.500 μ. Μυρτώ Βαλαχά (ΑΟ Πέλοψ), Γεωργία-Μαρία Κερασίδη (ΠΑΣ Ζωγράφου)

3.000 μ. Ευγενία-Χρυσοβαλάντω Πατσαλά (ΑΟ Πέλοψ)

3.000 μ. στιπλ: Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣ), Άννα Δάφνη Αλμυρούδη-Στρούμπου (ΓΣ Κηφισιάς)

Ύψος: Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου)

Μήκος: Έβελυν Μητροπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Δέσποινα Πάσιου (ΑΟ Κάλλιστος), Χριστίνα Δαμιανίδου (ΜΕΓΑΣ Αλέξανδρος Γιαννιτσών)

Σφαιροβολία: Αναστασία Ανδρεάδη (ΓΣ Κερατσινίου)

Σφυροβολία: Αλεξάνδρα Τσερνόβα (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου)

Ακοντισμός: Χρυσούλα Μαγουλάκη (ΟΦΗ)

Η Πάτρα εν πολλοίς έχει και 5ο εκπρόσωπο: Η Γεωργία - Μαρία Κερασίδη (ΠΑΣ Ζωγράφου) που θα τρέξει στα 1.500μ. με την Βαλαχά, είναι η εγγονή του παλιού πρωταθλητή και προπονητή της Παναχαϊκής, αλλά και διοικητικού στελέχους της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, Ιορδάνη Κερασίδη.

Να σημειωθεί πως ο Γιάννης Μητρόπουλος (προπονητης του ο Κώστας Μπούσιας) έχει πιάσει το όριο για το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου 2026, στο Γιουτζίν του Όρεγκον, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Μητρόπουλος πιάνει το όριο για ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα! Θυμίζουμε ήταν 1ος στο μήκος και 6ος με την 4Χ100μ., το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας στους παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, ενώ έπιασε το όριο για το μήκος το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας,όπου έγινε το ευρωπαϊκό παίδων όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

Πρόσφατα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στα Τρίκαλα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μήκος με 7.63μ, επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ορεγκον (7.58μ.). Ήταν το 4ο μετάλλιό του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα με επίδοση που τον κάνει τον καλύτερο αχαιό έφηβο όλων των εποχών στο αγώνισμα!



ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΙΔΩΝ

Με 19 αθλητές και 25 αθλήτριες θα συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων (Κ18), το οποίο θα διεξαχθεί στο Ριέτι της Ιταλίας, 16-19 Ιουλίου. Η έκτη στάση στην ιστορία της διοργάνωσης αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ελληνική αποστολή, πλαισιώνεται από δυνατά ονόματα, ικανά να διεκδικήσουν καλές εμφανίσεις.

Η χώρα μας έχει κατακτήσει συνολικά 15 μετάλλια στη σύντομη ιστορία του θεσμού, με πιο πρόσφατη ανάμνηση τα τέσσερα μετάλλια που πανηγύρισε πριν από δύο χρόνια στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας.

Στην αποστολή δεν επιλέχθηκε κανείς Πατρινός, παρά το ότι τρεις είχαν πιάσει το όριο:

* Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας) στα 400μ. εμπ.

* Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων) στα 5.000μ. βάδην (τραυματίας).

* Νάσια Οικονομοπούλου (Κούρος) στα 100μ. εμπ.

Πολύ κοντά (για την μικρή σκυτάλη) ήταν και η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα) με 12.07 φετινή επίδοση στα 100μ. (όριο 12.05) όμως είναι τραυματίας.

Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

Αναλυτικά η προϊστορία της Αχαΐας στη διοργάνωση (από το 2016 που ξεκίνησε)

Μαρία Σεφεριάδη (Ολυμπιάδα) 6η στα 5.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2016 στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) 16ος στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) 23ος στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Μαρία - Μυρτώ Τσιμιγκάτου 26η στα 5.000μ. βάδην το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 36ος στα 1.500μ. το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας.

Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 12η στα 3.000μ. το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας.

* Ο Αλέξανδρος Μορτζάκης (Ολυμπιάδα) έπιασε το όριο στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2020 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως η διοργάνωση ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού

* Ο Ανδρέας - Ελευθέριος Μπαχός (Αθηνόδωρος) έπιασε το όριο στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 200 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως η διοργάνωση ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού

* Η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα έπιασε το όριο στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, όμως δεν συμμετείχε, διότι ήταν μικρότερη ηλικιακά (παγκορασίδα)!

* Ο Αντώνης Τσάμης (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 2.000μ. στιπλ το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

* Ο Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Κούρος) έπιασε το όριο στο μήκος το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

* Η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 800μ. το 2024 για τη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, επέλεξε να αγωνιστεί μόνο στα 3.000 μ.

* Η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 1.500μ. το 2024 για τη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, επέλεξε να αγωνιστεί μόνο στα 3.000 μ.

* Ο Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας) έπιασε το όριο στα στα 400μ. εμπ. το 2026 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

* Η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων) έπιασε το όριο στα 5.000μ. βάδην το 2026 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

* Η Νάσια Οικονομοπούλου (Κούρος) έπιασε το όριο στα 100μ. εμπ. το 2026 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.