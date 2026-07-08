Nεκρός o ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν στα Σφακιά

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο 65χρονος ψαροντουφεκάς, ο οποίος αγνοούνταν από το προηγούμενο βράδυ κοντά στα Σφακιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός του βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελλο και το Ροδάκινο Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικά αλιευτικά και ένα εναέριο μέσο της Frontex. Νωρίτερα το μεσημέρι, ανοιχτά του Πλακιά, είχαν εντοπιστεί το ψαροντούφεκο και ο σημαντήρας του.

Ο 65χρονος, με καταγωγή από την Πελοπόννησο, επισκεπτόταν κάθε χρόνο την περιοχή για διακοπές με τη σύζυγό του. Εκείνη ήταν που ειδοποίησε τις αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν ο σύζυγός της δεν επέστρεψε από το υποβρύχιο ψάρεμα.