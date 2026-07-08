Κατερίνα Νοτοπούλου: «Η αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια δύσκολη αλλά βαθιά πολιτική απόφαση»

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν οι φίλοι της Κατερίνας Νοτοπούλου την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε πολιτική εκδήλωση στη Νέα Κρήνη, στην Καλαμαριά.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για τους στόχους του κόμματος και για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον, να συμβάλει στην προοπτική της διεξόδου και να προσφέρει στην κοινωνία πολιτική αλλαγή.



«Πρόκειται για μια απόφαση βαθιά προσωπική και δύσκολη, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, ούτε την πραγματική ανάγκη που έχει η χώρα για μια πολιτική διέξοδο» ανέφερε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Εχουμε ακόμη πολλές σελίδες να γράψουμε μαζί»

«Παραμένω ενεργότατη, είτε ως απλή πολίτης ως εργαζόμενη, είτε στην αυτοδιοίκηση. Στάθηκα στο πλευρό των συμπολιτών μας με όρους δίκαιης ανάπτυξης. Δώσαμε πολλές μάχες, άλλες τις κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να πει ότι δεν παλέψαμε. Τους κοιτάζω όλους στα μάτια. Κλείνει ένα κεφάλαιο αλλά το βιβλίο έχει πάρα πολλές σελίδες να γράψουμε μαζί. Θα συνεχίσουμε για μια προοδευτική χώρα. Για την αξιοποίηση πλούτου ιδεών, για την ηθική που δεν χάσαμε ποτέ μας. Η Θεσσαλονίκη έχει δώσει το παράδειγμα των συνεργασιών του προοδευτικού κόσμου για να μπουν στο περιθώριο συντηρητικές εκφράσεις. Καλό μας αγώνα για μια Ελλάδα με προοπτική με κοινωνικό κράτος» ανέφερε ακόμη η Κατερίνα Νοτοπούλου