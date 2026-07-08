45 Χρόνια Πολύεδρο – Διήμερη Γιορτή: Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουλίου του 1981, πριν από 45 χρόνια το γνώριμο σε όλους Πολύεδρο είχε διήμερα Εγκαίνια. Τώρα 45 χρόνια μετά, αυτή την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, με τις ημερομηνίες να συμπίτουν, το Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα θα έχει διήμερη Γιορτή!!!

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, οι υπεύθυνοι του Πολύεδρου Κωστής Καπέλας και Όλγα Νικολοπούλου έχουν απευθύνει πρόσκληση για δημοσιογράφους με κέρασμα στον κήπο. Θα γίνει συζήτηση για εκδηλώσεις και δημιουργούς που έχουν φιλοξενηθεί στον χώρο κατά τη διάρκεια των 45 χρόνων λειτουργίας, με αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Την Παρασκευή 10-7 στις 7 το απόγευμα, θα γίνουν τα εγκαίνια ομαδικής έκθεσης με επιλεγμένα έργα εικαστικών που έχουν εκθέσει κατά καιρούς στο Πολύεδρο.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί Αγγέλου Μπάμπης, Γιαννόπουλος Χρήστος, Διονάς Βαγγέλης, Ελευθεριάδη Νίκη, Ηλιοπούλου Ειρήνη, Καλαφάτης Νικόλας, Καρατζά Άννα, Καρατζά Άντζυ, Κολοκυθάς Βασίλης, Κόντογλη Τίνα, Κοροβέσης Δημήτρης,

Κυριτσόπουλος Αλέξης, Νικολάου Νίκος, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παπανικολάου Ηλίας, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σιαφάκας Κώστας, Σταθόπουλος Παναγιώτης και Φιλιππούση Βιργινία, με έργα ζωγραφικής

και γλυπτικής.

Από τις 8 το απόγευμα και μετά, θα απευθυνθούν χαιρετισμοί και θα ακουστούν σχόλια και αναμνήσεις φίλων από την σχέση τους ανά τα χρόνια με το Πολύεδρο. Στις 9 το βράδυ, στον κήπο του Πολύεδρου θα παίξουν μουσική οι ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ με τραγούδια της Παρέας: Περί θαλάσσης και άλλα τινά. Συμμετέχουν οι: Έφη Γραββάνη, φωνή, Θάνος Θεοδωρακόπουλος, φωνή, Κώστας Κατσιφάρας, μπουζούκι και Τάκης Σπυράτος, κιθάρα – φωνή.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι «Παραμυθο-ιστορίες από το Πολύεδρο». Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά, Αφηγήσεις και Εξερευνήσεις στους χώρους του Πολύεδρου και παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού.

Το απόγευμα του Σαββάτου στις 7, με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον θάνατο του φιλολόγου και κορυφαίου μελετητή της αρχαιοελληνικής γραμματείας, Δ.Ν. Μαρωνίτη (22 Απριλίου 1929 – 12 Ιουλίου 2016), θα γίνει σύντομη αναφορά στο έργο του και τη σχέση του με το Πολύεδρο. Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη μνήμη του και θα αναδειχτούν άγνωστες στο ευρύ κοινό όψεις της προσφοράς του στον γραμματειακό πολιτισμό.

Οι αναμνήσεις φίλων από το Πολύεδρο συνεχίζονται από τις 8 το απόγευμα και μετά.

Η Γιορτή θα κλείσει με την φιλική συμμετοχή του κιθαρίστα Δημήτρη Μακρή και της Νάσιας Παπαγιαννάκη (φωνή).

*Στο Πολύεδρο, αναφέρει η πρόσκληση-ανακοίνωση, περιμένουμε φίλους, αναγνώστες και φιλότεχνους που μας έχουν

στηρίξει αυτά τα χρόνια, με κεράσματα και δώρα. Κατά τη διάρκεια της διήμερης Γιορτής, πολλά από τα είδη θα διατίθενται με εκπτώσεις έως και 45 τοις εκατό.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ