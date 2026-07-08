Συνελήφθη 32χρονος για ανατινάξεις ΑΤΜ - Άνω των 440.000 ευρώ η λεία

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε Α.Τ.Μ. με τη χρήση εκρηκτικών υλών, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Η σύλληψή του ημεδαπού με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης, 7 Ιουλίου, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, κατόπιν των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης για να πετύχουν το σκοπό τους:

-Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν μόλις αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους.

-Έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

-Με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και ακολούθως με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν ισχυρές εκρήξεις και κατάφερναν να διαρρηγνύουν τα χρηματοκιβώτια των Α.Τ.Μ. και αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.

Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.

Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσε ο ρόλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους. Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 «επιχειρησιακά» οχήματα, 300 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim, drone, διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε Α.Τ.Μ., εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε απόπειρα, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, μία κλοπή πυροσβεστήρων και μία κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε Α.Τ.Μ. η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν

Αναλυτικά οι περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν ήταν:

-Στις 00:45΄, 07-02-2025, διάρρηξη και έκρηξη στο A.T.M. της Εθνικής Τράπεζας, που είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη του Δημαρχείου Κλειτορίας Καλαβρύτων αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 58.630 ευρώ.

-Στις 00:30΄, 01-03-2025, διάρρηξη και έκρηξη στο A.T.M. της Εθνικής Τράπεζας, που είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη οπωροπωλείου επί της οδού Γλαρέντζας στην Κυλλήνη Ηλείας αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 126.110 ευρώ.

-Στις 31-03-2025 αφαίρεσαν από την οδό Σικίνου στην Κυψέλη, αυτοκίνητο, μάρκας FORD, μοντέλο FIESTA, αξίας 20.000 ευρώ περίπου.

–Στις 01:31΄, 10-04-2025, αφαίρεσαν τέσσερις πυροσβεστήρες από δυο πυροσβεστικές φωλιές εντός της σήραγγας Στέρνας ρεύμα προς Καλαμάτα του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Τρίπολης – Καλαμάτας.

-Στις 03:54΄, 11-04-2025, έκρηξη και απόπειρα διάρρηξης στο A.T.M. της Εθνικής Τράπεζας που είναι τοποθετημένο στην πρόσοψη κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και Θεοδωρακοπούλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

-Στις 28-04-2025 αφαίρεσαν πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ. αυτ-το, μάρκας ALFA ROMEO, το οποίο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Σκουφά στη Νέα Ερυθραία.

-Στις 29-04-2025, διέρρηξαν Ι.Χ. αυτ-το, μάρκας OPEL, μοντέλο CORSA,, το οποίο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Σκουφά στην Νέα Ερυθραία και αφαίρεσαν από το εσωτερικό τον πομποδέκτη διοδίων (fast pass) της Αττικής Οδού.

-Στις 02:50΄, 29-04-2025, διάρρηξη και έκρηξη στο A.T.M. της Εθνικής Τράπεζας, που είναι τοποθετημένο στην πρόσοψη κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λεωνιδίου στον Μώλο Φθιώτιδας, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 87.640 ευρώ.

-Στις 03:30΄, 01-07-2025, διάρρηξη και έκρηξη στο A.T.M. της Εθνικής Τράπεζας, που είναι εγκατεστημένο στην πλατεία της Νέας Κίου Αργολίδας αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 63.910 ευρώ. Κατά τη διαφυγή τους πυροβόλησαν κατά των Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Δ.Α. Αργολίδας με κυνηγητικό όπλο και οι Αστυνομικοί ανταπέδωσαν πυρά, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός κανενός.

-Αρχές Μαΐου 2026, αφαίρεσαν από τη συμβολή των οδών Μυρτιδιωτίσσης και Σκανδείας στον Άλιμο, Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας FORD, μοντέλο FIESTA, αξίας 20.000 ευρώ.

-Στις 03:49΄, 09-05-2026, διάρρηξη και έκρηξη στο Α.Τ.Μ., το οποίο είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη σουπερμάρκετ επί της οδού 25ης Μαρτίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 108.790 ευρώ.

-Στις 04:40΄, 22-05-2026, διάρρηξη και έκρηξη στο Α.Τ.Μ., το οποίο είναι τοποθετημένο σε σουπερμάρκετ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στις Ερυθρές Αττικής αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 12.970 ευρώ.

-Στις 06-06-2026, αφαίρεσαν από την οδό Μουσουνίτσης στους Αγίους Αναργύρους, σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, μάρκας FORD, μοντέλο FIESTA ST, αξίας 19.000 ευρώ περίπου.

-Στις 04:30΄, 06-06-2026, έκρηξη και απόπειρα διάρρηξης στο Α.Τ.Μ., το οποίο βρισκόταν εγκατεστημένο εξωτερικά και δίπλα από κατάστημα σουπερμάρκετ, στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

-Στις 06-06-2026 αφαίρεσαν πινακίδες κυκλοφορίας από Ι.Χ. αυτ-το, μάρκας FORD, μοντέλο FOCUS, το οποίο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Κολοκοτρώνη στην Ελευσίνα.

-Στις 03:43΄,07-06-2026, διάρρηξη και έκρηξη στο A.T.M., που είναι εγκατεστημένο στην Πλατεία της Νέας Επιδαύρου Αργολίδας αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 54.270 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια Ανάκριση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της οργάνωσης, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων.