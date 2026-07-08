«Μένουμε πάντα παιδιά»: Μουσική συνάντηση με άρωμα παλιού ελληνικού κινηματογράφου στην Πλατεία Ακράτας

Οι πιο όμορφες μελωδίες της χρυσής εποχής του σινεμά πλημμυρίζουν την Ακράτα! Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Φιλαρμονική Ακράτας» καλεί τον κόσμο στην εκδήλωση όπου η Παιδική Νεανική Χορωδία της Φιλαρμονικής και η Δημοτική Παιδική Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας ενώνουν τις δυνάμεις τους και θα παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση με τίτλο «Μένουμε πάντα παιδιά».

Τα δύο χορωδιακά σύνολα συμπράττουν επί σκηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίας Γερολύμου και της Μπέσσυς Νάσση, για να χαρίσουν στο κοινό ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Οι νεαροί χορωδοί θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών που έντυσαν μουσικά τις πιο εμβληματικές ταινίες της χώρας μας. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τη φωνητική τους αρμονία, τα παιδιά θα ζωντανέψουν ξανά τη μαγεία, το γέλιο και τη συγκίνηση εκείνης της εποχής, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι, μέσα από την τέχνη και τη μουσική, «μένουμε πάντα παιδιά».

Η στήριξη και η συμμετοχή του κόσμου δίνει δύναμη στα παιδιά της περιοχής μας να συνεχίσουν να δημιουργούν. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας.

Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 21:15, στην Κεντρικη Πλατεία Ακράτας να ταξιδέψουμε μαζί στον χρόνο και να απολαύσουμε μια αξέχαστη, γεμάτη αναμνήσεις καλοκαιρινή βραδιά κάτω από τα αστέρια!, αναφέρει η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση.