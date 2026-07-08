Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Τοποθετήθηκαν χημικές τουαλέτες σε πολυσύχναστες παραλίες

Για πρώτη φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, τοποθέτησε χημικές τουαλέτες σε πολυσύχναστες παραλίες, όπου δεν λειτουργούν στεγασμένα καταστήματα εστίασης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, χημικές τουαλέτες έχουν ήδη τοποθετηθεί στις παραλίες Αλυκές, Μαύρη Μύτη, Γιαννισκάρι και Καλογριά, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη των λουομένων. Μάλιστα, αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τον κόσμο, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας στις παραλίες του Δήμου. Η λειτουργία των χημικών τουαλετών διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής, προστατεύεται το περιβάλλον από φαινόμενα ρύπανσης και αναβαθμίζει την ποιότητα της παραμονής στις παραλίες του Δήμου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε πως «η αναβάθμιση των παραλιών μας δεν σταματά ποτέ. Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα επιπλέον βήμα, υλοποιώντας μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών μας. Η τοποθέτηση χημικών τουαλετών σε παραλίες όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη αποτελεί μια ακόμη παρέμβαση που ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβαθμίζει την εικόνα του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε σε έργα και δράσεις που κάνουν τον τόπο μας πιο λειτουργικό, πιο φιλόξενο και πιο ανθρώπινο».