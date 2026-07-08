Σε συνέντευξη Τύπου ο Δήμαρχος Αιγιαλείας ενημέρωσε για τα τρέχοντα ζητήματα του Δήμου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος κατά την οποία ενημέρωσε αναλυτικά τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης για την πορεία σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο και τις υπηρεσίες του.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, έργων υποδομής και αναπλάσεων, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών οργάνων και τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής για το προσεχές διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις που αφορούν στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δημοτικές υποδομές, καθώς και στις προτεραιότητες του Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ακολούθησε διάλογος με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, με τον Δήμαρχο να απαντά σε ερωτήματα και να παρέχει διευκρινίσεις για όλα τα θέματα που τέθηκαν.