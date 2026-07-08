Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σε συνέντευξη Τύπου ο Δήμαρχος Αιγιαλείας ενημέρωσε για τα τρέχοντα ζητήματα του Δήμου

Σε συνέντευξη Τύπου ο Δήμαρχος Αιγιαλεία...

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, και στις εξελίξεις που αφορούν στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο καθώς & στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δημοτικές υποδομές

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος κατά την οποία ενημέρωσε αναλυτικά τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης για την πορεία σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο και τις υπηρεσίες του.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, έργων υποδομής και αναπλάσεων, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών οργάνων και τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής για το προσεχές διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις που αφορούν στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δημοτικές υποδομές, καθώς και στις προτεραιότητες του Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ακολούθησε διάλογος με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, με τον Δήμαρχο να απαντά σε ερωτήματα και να παρέχει διευκρινίσεις για όλα τα θέματα που τέθηκαν.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Δήμαρχος Καλαβρύτων: Επιτέλους, τα πράγματα για τον Οδοντωτό δείχνουν να μπαίνουν ξανά στη θέση τους

Αύριο το τελευταίο αντίο στην Άννα Ζαΐμη στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών

Ο Μητσοτάκης ποντάρει στα νομικά εμπόδια για να μην πάρει F-35 η Τουρκία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Αιγιαλείας Δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος Συνέντευξη Τύπου
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03b1\u03c2","\u0394\u03ae\u03bc\u03b1\u03c1\u03c7\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03b9\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u03a3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7 \u03a4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c5"]
837303
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις