Πέτρος Ψωμάς: Δεν κλείνει η Ξερόλακκα, ούτε τώρα, ούτε ποτέ!

Κλιμάκιο της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων της Ξερόλακκας και ενημερώθηκε από υπηρεσιακά στελέχη για τη λειτουργία και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη απόφαση επέκτασης των κυττάρων, ως μεταβατική λύση μέχρι την ολοκλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στου Φλόκα, καθώς και στο διαμορφούμενο πλαίσιο, όπου διαφορετικοί ανάδοχοι και φορείς αναλαμβάνουν επιμέρους στάδια της διαχείρισης.

Η επέκταση του κυττάρου (με τις παράλληλες πρωτοβουλίες για λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών εντός του ΧΥΤΑ) κρίνεται αναγκαία έως ότου ολοκληρωθεί η μονάδα στου Φλόκα. Παραμένει ο έντονος προβληματισμός που αφορά την ανακύκλωση, καθώς με το χαμηλό ποσοστό του 8% (η πιο αισιόδοξη εκτίμηση που προέκυψε από την ενημέρωση) το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί και μία νέα παράταση λειτουργίας της Ξερόλακκας δεν θα αποφευχθεί.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα αντιδημαρχία «προώθησης ανακύκλωσης» και αναμένουμε να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα με ευαισθησία, ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που έλλειψαν παντελώς στην ως εδώ πολιτική διαχείριση του ζητήματος των απορριμμάτων. Παρεμπιπτόντως, ακόμα περιμένουν οι Πατρινοί ένα «συγνώμη, λάθος» από τη δημοτική αρχή που εξελέγη το 2014 με δέσμευση πως «θα κλείσει η Ξερόλακκα» αλλά ως σήμερα εξακολουθεί να τη λειτουργεί και να την επεκτείνει, αναφέρει στην ανακοίνωση του το σπιράλ με επικεφαλής του τον Πέτρο Ψωμά και συνεχίζει:

Οι εργαζόμενοι κάνουν ότι είναι δυνατό για να γίνεται σωστά ο ενταφιασμός των ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε μια χωματερή. Η ευθύνη της ισόβιας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμαρχο Πατρέων. Αφού ο Κ. Πελετίδης εξαπάτησε επί δωδεκαετία τον πατραϊκό λαό, τώρα φέρνει την Πάτρα προ τετελεσμένων γεγονότων: Δύο νέα κύτταρα στον ίδιο χώρο! Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και οι Πατρινοί συνολικά θα εξακολουθούν να «κολυμπούν» στα στραγγίσματα της χωματερής που τελικά δεν έκλεισαν. Και ούτε θα κλείσουν.

Το σπιράλ θεωρεί ότι η επιτυχής μετάβαση στη νέα εποχή προϋποθέτει αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, αξιοποίηση και σεβασμό των δημόσιων πόρων (δημοτικών, εθνικών και ευρωπαϊκών) και συστηματική ενημέρωση και προετοιμασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε οι αλλαγές που έρχονται να υλοποιηθούν ομαλά και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Την αντιπροσωπεία σπιράλ αποτελούσαν ο επικεφαλής της παράταξης Πέτρος Ψωμάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θάνος Δούρος και Δημήτρης Νταλαπέρας, ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος και ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Περιβάλλον Δημήτρης Καλλές.

Από την πλευρά του Δήμου Πατρέων αναλυτική πληροφόρηση παρείχε ο προϊστάμενος Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Χρήστος Κωτσόπουλος, ενώ πλοήγηση στους χώρους και διευκρινίσεις για τη λειτουργία έκανε ο συνεργαζόμενος με τον δήμο εργολάβος Ι. Πέττας. Στις συναντήσεις και την ξενάγηση συμμετείχε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου.